腰から下がサイボーグになった気分？

激しい動きや長時間の運動は疲れるのが当たり前。だけど現代には身体をアシストするデバイスがあります。

それが強化外骨格（エグゾスケルトン）。軍用や中国が月面サンプル回収に用いるなど、さまざまな現場で活躍しています。

強化外骨格で身体能力を拡張

私たちにとっては手が届かない存在かと思っていましたが…ハイパーシェルから最上位モデルの「Hypershell X Ultra」が発売。誰もが最大出力1,000Wのアシストで身体能力を拡張できる時代になりました。

Image: Hypershell

腰と太ももに巻いて装着すると、たとえば歩行の体力消耗が最大20％、サイクリングでは最大39％軽減。股関節屈筋の持久力は最大で63％の向上が見込めるとのこと。今まで以上に動けますね。

使用者の動きを予測、0.03秒で反応

メカニズムは、10個以上の高精度センサーが毎秒数万回の演算を行い、使用者の動きの意図をリアルタイムで予測するから。脚を上げようとしたら、腰のモーターが0.03秒の応答速度で動きをサポートします。

また従来モデルより25％向上した出力と、約71％向上した航続距離で最大30km、最大7.5時間の使用が可能。重量は1.8kgですが、身体の一部として違和感なく馴染みそうです。

なんとApple Watchで操作可能

アシストモードは12種あり、日常的なパフォーマンスを底上げする「ランニング+」「サイクリング+」のほかにも、新たにハードなロケーションに対応する「スノー」「デューン（砂丘）」が追加されています。本体のボタン以外にApple Watchでもモードや設定が変えられるので、連動させればスムーズな使い心地ですね。

価格は32万9800円。けっこうなお値段ですが、普段から動き回る人だけでなく、脚腰が弱くても動きたい人や膝の痛みを抱える人とかにも、日常生活を送りやすくなるでしょう。個人的には、子供に付き合ってテーマパークで1日過ごす時とかね。疲れが半減できたら最高です。

いろんな強化外骨格

エグゾスケルトンはこれまでにも、工業用で90kgの物体が5kg位の軽さに感じられる｢Guardian XO｣や、視覚情報からアシスト具合を調節し疲労が45％軽減する｢IRMO M1｣、米軍が開発するアサルトライフルを軽減化する第3の腕などがありました。中には3本脚の愛犬にDIYしたなんて変わり種も。

どれもSF世界や海の向こうの話って感じだったのが、今では身近な存在なのは感慨深いです。

Source: YouTube, Hypershell