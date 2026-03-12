【ワークマンの新作パンツ】が優秀！「軽い着心地」「汚れが付きにくい」だって！

毎日のコーデで取り入れるアイテムは、やっぱり“ラクで機能的”がうれしいもの。【ワークマン】の新作パンツなら、軽い着心地や防汚加工など、デイリーに頼れる機能が充実していて安心です。さらに機能性だけでなく、仕事やお出かけにも使えるスマートなデザインも魅力。普段のコーデに取り入れやすいおすすめパンツをピックアップしたので、買い足し候補としてぜひチェックしてみて。

ライトな着心地にイージーケアが嬉しい！

【ワークマン】「レディースリネンライクソロナ(R)ベルトワイドパンツ」\1,900（税込）

リネンライクな素材を使用した、これからの季節にちょうどいいワイドパンツ。「エコ素材を使用した軽い着心地」と公式サイトでも紹介されているように、さらっと快適に穿けそうな1本です。共布のベルトや計4つのポケットまで備えていながら、2,000円以下で手に入るというコスパの高さもポイント。さらに撥水機能付きで、天気が気になる日やアクティブに動きたい日にも頼れそうです。

汚れがつきにくい、きれいめワイドパンツ

【ワークマン】「レディースジョブライトワイドパンツ」\2,300（税込）

公式サイトで「防汚加工で汚れが付きにくく、お茶やコーヒーもさっと拭えば◎」と紹介されているこちらの1本。UVカットや近赤外線カットなどの機能も備えていて、長時間の外出シーンにも安心できそうなアイテムです。センタープレス入りのクリーンな見た目だから、ジャケットやシャツを合わせてオフィス用としても活用OK。カジュアルからきれいめまで、幅広いスタイリングに取り入れやすそうです。

