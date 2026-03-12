猫さんの天敵といっても過言ではない『ドライヤー』に、子猫が勇敢にも立ち向かって…？破壊力抜群な光景の数々が、大きな反響を呼ぶこととなりました。

注目の投稿は記事執筆時点で46万回再生を記録し、「可愛い、ひたすら可愛い」「勇者だ」「健気に娘さんとお家の平和を守ろうとしてるんだね」といったコメントが寄せられています。

【動画：ドライヤーを使っていたら、子猫が近づいてきて…反則級に可愛い『まさかの展開』】

ドライヤーを使っていたら…

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、ドライヤーに対して可愛すぎる反応を見せた子猫の姿。今から約7年前、ハチワレ猫「ひまわり」ちゃんの幼少期の様子です。

ママさんが娘さんの髪を乾かしてあげていると、興味津々な様子で近づいてきたというひまわりちゃん。

ドライヤーの音や風を嫌って逃げてしまう猫さんは多いですが、子猫の好奇心がゆえか、勇敢にも立ち向かってきたのだといいます。

ひまわりちゃんVSドライヤー

まずは届いてくる風に向かってパンチをしていたそうで、台に移った所に風を送ってみると、ひまわりちゃんは怖がりながらも素早いパンチを連発。

耳をぺたんとさせて腰も引けつつ向かってくる姿は、思わずキュンとしてしまうほどの愛らしさです。

再びカーペットに移ると、仰向けになって風を受けるひまわりちゃんの姿が。手足をジタバタとさせて、見えない敵と一生懸命に戦っているようです。そして、スイッチを切って止めてみると…。

かかってこい！？

「あれ？」と不思議そうなお顔になったひまわりちゃんですが、チャンスとばかりに本体に直接ダブルパンチ！…したものの、風を受けて後ずさり。止まるとまた連続パンチを繰り出しますが、強気な態度に反して撫でるようなビビりパンチが微笑ましすぎます。

その後も届かない空振りパンチをしたり飛び退いたりを繰り返し、ついには「風待ちです」と言わんばかりにドライヤーの前へ！しかし、お望み通りの風にギュッと目を瞑るとピューッと逃走。最後まで可愛いひまわりちゃんの姿に、ご家族も温かな笑いに包まれたのでした。

投稿には「ひまたん、猫パンチ届いてないよwwwかわいすぎるやろ♡」「この子、ひと回り大きいうちの子より強い(笑)」「最初1回止めたときのキョトンとした感じ超絶可愛い」「かわいいいいいい！！仕事の疲れもこれで吹っ飛びますね」「癒しをありがとうございます」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。成長して立派なお母さんとなったひまわりちゃんの可愛い姿や面白い姿なども、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。