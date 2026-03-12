警戒心むき出しだった保護猫が、飼い主さんと出会って半年で劇的変化。幸せいっぱいのビフォーアフターが大きな反響を呼んでいます。話題の投稿は4000件以上の「いいね！」を獲得し「顔つきがめちゃくちゃ変わりましたね」「まるで違う態度…可愛い…」「幸せと出会えて良かった」とのコメントが寄せられていました。

「誰も信じない」という鋭い目つきだったあの日から半年

Threadsアカウント「@____yhswan」に投稿されたのは、保護されたときと、半年後の猫ちゃんのビフォーアフターです。

猫の「シェリ」ちゃんは元々は飼い猫だったようですが、保護された過去があるとのこと。保護されたときのシェリちゃんは、誰も信じていないという目つきや表情をしていたそうです。姿勢を低くして警戒している様子も伝わってきます。

飼い主さんと出会って半年がたったシェリちゃんは、仰向けになってくつろぐ姿を見せてくれたそうです。お腹は急所なので、安心できる場所でしか猫は見せません。

そして、飼い主さんの腕にしがみつく表情からは甘えている気持ちが伝わってきます。幸せを手にしたシェリちゃんのビフォーアフターでした。

心を開いた姿に「尊い」の声

シェリちゃんの変化を見たThreadsユーザーたちからは「警戒の目から甘えたちゃんの目に変わってる」「イカ耳→へそ天」「疑いの眼差しから信頼の眼差しに」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「@____yhswan」では、シェリちゃんの可愛い写真が投稿されています。

