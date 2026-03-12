LIPOPEELから初の泡洗顔『FACE WASH』登場 “やさしい角質ケア”を支える新アイテム
角質ケアブランド「LIPOPEEL（R)」から、シリーズ初となる泡洗顔料『LIPOPEEL（R) FACE WASH（リポピール（R）フェイスウォッシュ）』が本日から発売される。毛穴やざらつきへのアプローチと、洗顔後の乾燥を抑える高保湿設計を両立した商品で、ブランドが掲げる“やさしい角質ケア”を洗顔の段階から支える新アイテムとなる。
【写真】「LIPOPEEL（R) FACE WASH」の濃密な泡感
LIPOPEELは、シリーズ累計出荷数50万個を突破してきた角質ケアブランド。今回、新たに着目したのはスキンケアの入り口となる洗顔だという。「毛穴・ざらつきは解消したいけれど、刺激や乾燥は避けたい」というニーズに向き合い、すっきりとした洗い上がりと、つっぱりにくさの両立を目指した。
商品には、AHA（マンデル酸）、BHA（サリチル酸）、PHA（グルコノラクトン）の3種の角質ケア成分を配合。硬くなった古い角質をやさしくほぐし、毛穴詰まりやざらつきに働きかける設計とした。刺激を感じにくいバランスにこだわりながら、肌表面をなめらかに整え、透明感のある印象へ導いてくれる。
保湿面では、バリアサポート成分として注目されるエクトインをリポソーム化して配合。乾燥や摩擦、紫外線、大気汚染などの外的ストレスを受けやすい肌を考え、角層への浸透力と持続性を高めた設計を採用した。さらにセラミドも組み合わせることで、洗顔後の無防備な肌にうるおいをとどめ、しっとりやわらかな仕上がりを実現してくれる。
使用感の特徴は、ワンプッシュでつくれる弾力のある濃密泡。肌に密着する泡が摩擦を抑えながら汚れや不要な角質を落とし、毎日の洗顔を負担の少ない時間へと変える狙いがある。香りにはベルガモットを採用し、柑橘の清潔感にやわらかな甘さを重ねた。朝夜を問わず使いやすい設計で、刺激が気になる肌でも毎日使える処方を目指した。商品価格は1980円（税込）で、公式ストア、Amazon、楽天、Qoo10で発売となる。
