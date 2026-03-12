「ピクサーの世界展」豊洲で開催 28万枚チケット即完で会期延長 6〜8月分きょう発売
ピクサー・アニメーション・スタジオの作品世界を体感できる没入型イベント「ピクサーの世界展」が、3月20日から東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoで開催される。3月〜5月分として用意されたチケット約28万枚がわずか2日間で完売したことを受け、会期が10月12日まで延長されることが決定。6月2日〜8月31日開催分のチケットは、本日（3月12日）正午から販売開始となる。
【動画】「ピクサーの世界展」予告映像
チケットを求める声に応え、4月1日〜4月10日開催分の公式リセール受付が、3月20日午前10時から開始される。さらに、9月2日〜10月12日開催分のチケットは3月19日正午から販売される。チケットに関しては、公式サイトや公式SNSの情報を要チェックだ。
本展は、世界7ヶ国9都市を巡回し累計350万人以上を動員した「Mundo Pixar Experience」の日本開催版。圧倒的なスケールで再現された映画の世界に入り込み、来場者自身が物語の主人公のような体験を楽しめるのが特徴だ。
会場では、『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』『マイ・エレメント』など近年の話題作まで、24体以上の等身大キャラクターが登場。映画の名シーンを再現したリアルなセットの中で、子どもから大人までピクサーの物語の世界を“旅する”ことができる。
なお、本日（3月12日）午後9時からTBS系でディズニー＆ピクサー映画『マイ・エレメント』が、地上波初放送される。
■チケット情報
6月2日〜8月31日開催分
3月12日 正午から販売開始
9月2日〜10月12日開催分
3月19日 正午から販売開始
チケットを求める声に応え、4月1日〜4月10日開催分の公式リセール受付が、3月20日午前10時から開始される。さらに、9月2日〜10月12日開催分のチケットは3月19日正午から販売される。チケットに関しては、公式サイトや公式SNSの情報を要チェックだ。
本展は、世界7ヶ国9都市を巡回し累計350万人以上を動員した「Mundo Pixar Experience」の日本開催版。圧倒的なスケールで再現された映画の世界に入り込み、来場者自身が物語の主人公のような体験を楽しめるのが特徴だ。
会場では、『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』『マイ・エレメント』など近年の話題作まで、24体以上の等身大キャラクターが登場。映画の名シーンを再現したリアルなセットの中で、子どもから大人までピクサーの物語の世界を“旅する”ことができる。
なお、本日（3月12日）午後9時からTBS系でディズニー＆ピクサー映画『マイ・エレメント』が、地上波初放送される。
■チケット情報
6月2日〜8月31日開催分
3月12日 正午から販売開始
9月2日〜10月12日開催分
3月19日 正午から販売開始