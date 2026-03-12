【きょうから】『ケーキになったチョコパイ』が4日間限定復活 苺＆ブルーベリーがプラスでより華やかに
銀座コージーコーナーは、ロッテと共同開発した『ケーキになったチョコパイ（4号）』（税込2916円）を、きょう12日から15日の4日間限定で、全国の生ケーキ取扱店で販売する。
【写真】きらめくチョコにふわふわクリーム…『ケーキになったチョコパイ』断面
「チョコパイ」とコラボレーションした同商品が、バレンタインに引き続き、ホワイトデー期間の4日間限定で再び登場。2024年の発売以来、SNSで話題に。チョコパイのソフトケーキ、クリーム、チョコレートを洋菓子店らしくちょっとリッチな素材に変えたケーキに、今年はさらに苺とブルーベリーを飾り、ケーキならではの華やかさとフレッシュ感をプラスした、見た目も味わいもぜいたくなホールケーキとなっている。
チョコパイのクリームはバニラの風味を利かせた生クリーム入りホイップクリーム、ソフトケーキはスポンジで、芳醇なチョコレートの味わいはチョコレートムースと全体を包み込む艶やかなココアグラサージュで再現。ケーキならではのしっとり食感、コク深いチョコの味わいを楽しめる。
【写真】きらめくチョコにふわふわクリーム…『ケーキになったチョコパイ』断面
「チョコパイ」とコラボレーションした同商品が、バレンタインに引き続き、ホワイトデー期間の4日間限定で再び登場。2024年の発売以来、SNSで話題に。チョコパイのソフトケーキ、クリーム、チョコレートを洋菓子店らしくちょっとリッチな素材に変えたケーキに、今年はさらに苺とブルーベリーを飾り、ケーキならではの華やかさとフレッシュ感をプラスした、見た目も味わいもぜいたくなホールケーキとなっている。
チョコパイのクリームはバニラの風味を利かせた生クリーム入りホイップクリーム、ソフトケーキはスポンジで、芳醇なチョコレートの味わいはチョコレートムースと全体を包み込む艶やかなココアグラサージュで再現。ケーキならではのしっとり食感、コク深いチョコの味わいを楽しめる。