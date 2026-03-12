“名脇役”小林尚臣さん、肺がんで死去 77歳 『水戸黄門』『渡る世間は鬼ばかり』などに出演
俳優の小林尚臣（こばやし・しょうしん）さんが、2月12日に肺がんのため亡くなっていたことが分かった。77歳。3月11日、所属事務所が公式サイトで発表した。
【画像】近影も…小林尚臣さんの訃報を伝える報告全文（事務所公式サイトより）
発表では「弊社所属俳優・小林尚臣（こばやししょうしん）が2月12日（木）13時26分、肺がんのため永眠しました。享年77歳」と伝え、「通夜・告別式に関しては本人の希望もあり、家族葬で執り行いました」と報告した。
続けて「1970年に劇団俳優座に入団し、その後[株]仕事に所属を移しましたが、手堅い脇役として舞台、映画、テレビで活躍しました。また声優としても仕事をしており、昨今は演出家として数々の舞台に携わっておりました。昨年末まで舞台演出にかかわっていた事実に、今も小林さんの逝去が信じられない気持ちです。ここに皆様にご報告いたします。 合掌」と故人の功績を振り返った。
小林さんは、1948年3月23日生まれ。70年、劇団俳優座に入団し、85年から株式会社仕事に所属。映画 『熱海殺人事件』（高橋和男監督）、テレビドラマ『水戸黄門』『渡る世間は鬼ばかり』（共にTBS系）、吹き替えで『デスパレートな妻たち』などに出演した。
