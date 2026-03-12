この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産エンタメチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【自由すぎる自宅改装】リビングとジムが融合した健康派2LDK+αを内見！」と題した動画を紹介した。

築40年の中古マンションを購入し、フルリノベーションした住まいを紹介。一般的な常識にとらわれず、「リビングにジム作っちゃった」という個性的な空間作りと、ライフスタイルに合わせて住まいを変えていく軽やかな価値観が提示されている。



動画では、96㎡の元3LDKを大胆に改装した2LDK＋αの物件を訪問。最大の見どころは、リビングの一角に設けられた本格的なトレーニングスペースだ。

サンドバッグやランニングマシン、懸垂マシンが鎮座し、壁一面にはフォームチェック用の巨大な鏡も設置されている。「家族みんなでやってます」という住人の言葉通り、ボクシンググローブも完備。マンションで懸念される騒音問題については、遮音等級L-30クラスの下地にゴム板やマットを重ねる徹底的な対策を施し、「ゾウが踏んでも響きません」と自信を見せる。



居住空間のデザインも独創的だ。玄関を入ると、天井を抜いて躯体を現しにした開放的な空間が広がり、壁には無骨なトグルスイッチが採用されている。

キッチンは、計算間違いにより通路幅が異様に広くなってしまったというが、それも「ご愛嬌」として楽しむ余裕が感じられる。天井からの吊り下げ棚やインダストリアルな照明が、カフェのような雰囲気を演出している。

また、子供部屋の天井には、ブラックライトを当てると星空が浮かび上がる壁紙を採用。「マイクラ」風のドット柄クロスを取り入れるなど、子供心をくすぐる遊び心も満載だ。



住人は数年おきに引越しとリノベーションを繰り返しているといい、「家は一生に一回の買い物」という重圧とは無縁だ。「今の家族構成や生活スタイルに合わせて、好きなところに好きなように作ればいい」という住人の言葉に、動画内では「欧米か！」とツッコミつつも、そのフットワークの軽さに感嘆の声が上がった。



完成品を買うのではなく、自分たちの暮らしに合わせて住まいを作り変えるリノベーションの醍醐味が詰まった本物件。

「生活ステージや気分が変わったらまた作ればいい」という住人のスタンスは、住宅購入に対する固定観念を解き放ち、より自由な住まい選びの可能性を感じさせるものだった。