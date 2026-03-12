置いてあったきゅうりが消えたので、ワンコに行方を尋ねてみたら…？盗み食いしたことがバレバレの態度が話題になり、投稿は記事執筆時点で15万6000回再生を突破。「可愛すぎる」「正直者」「笑ってしまった」といった声が寄せられています。

【動画：なぜか消えた『きゅうり』→犬に行方を尋ねた結果…あまりにもわかりやすい『正直すぎる態度』】

きゅうりの行方を尋ねたら…

TikTokアカウント「okyon09」に投稿されたのは、シェットランドシープドッグの「うるて」ちゃんと飼い主さんのやり取りです。この日、飼い主さんがトイレに行っている間に、置いてあったきゅうりが消えるという事件が発生したそう。うるてちゃんが盗み食いした可能性が高いので、さっそくきゅうりの行方を尋ねてみることに。

飼い主さんが「おいで」と呼ぶと、「なに～？」と素直にそばに来てくれたうるてちゃん。最初は穏やかな表情をしていたのですが、「ここにきゅうりあったよね。どこ行った？」と聞いた途端に、「ヤバいっ」と表情を曇らせたとか。

ワンコの正直すぎる態度

そしてうるてちゃんは神妙な面持ちでスッとお座りしたかと思うと、飼い主さんのお顔ときゅうりを置いてあった場所を交互に見ながら、どうするべきか考え始めたそう。食べてしまったことがバレバレの挙動不審な態度に、思わず笑ってしまいます。

飼い主さんが「足生えてどこか行っちゃった？最後の1個だったのに」と話している間、ずっと眉をしかめて申し訳なさそうな表情をしていたといううるてちゃん。最終的には「ごめんなさい、食べました」と認めるようにしょぼーんとうな垂れ、「お手するから許して？」と飼い主さんの方にお手々を伸ばしてきたとか。

可愛くて怒れない！

うるてちゃんの嘘がつけない正直すぎる姿は、あまりにも可愛いです。飼い主さんも怒れなくなってしまい、お手々を握って「許してあげる」と伝えたそう。

それでもうるてちゃんは「本当に怒ってない？」と不安そうなお顔のままだったので、飼い主さんは「そんな顔しなくていいよ」とナデナデ…。まるで優しいお母さんと叱られた子どものようなやり取りは、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「素直でお利口さん」「ちょっとオドオドしてるのが可愛い」「人間の言葉わかってるんだな」「ちゃんとごめんなさい顔ｗ」「可愛いから、許す」といったコメントが寄せられています。

うるてちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「okyon09」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「okyon09」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。