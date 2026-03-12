『彼は爪を切られているだけです』とのコメントを添えて投稿されたわんこの姿が、SNSで反響を呼んでいます。絶望で泣き叫ぶ光景は話題を呼び、投稿は36.8万回再生を突破。「エライエライ！」「怖いもんね」「大げさで可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

爪を切られているだけなのに…？

『彼は爪を切られているだけです』とのコメントを添えた投稿が、TikTokアカウント「ginya.o」に紹介され話題を集めています。興味をそそられる文言ですがいったいどういうことでしょうか…。

動物病院で診察台の上に乗り、保定されるわんこの後ろには病院スタッフのお姉さんの姿が。

するとわんこの後ろ足を持ち上げ、パチンッ！と小気味よい音が…。そうです、わんこは爪切りの真っ最中。

その瞬間、診察室中にわんこの絶叫が響き渡ったそう。『ギャオーン…！』と、世界の終わりを告げるような悲痛な叫びがこだましていたといいます。

響き渡る大絶叫！！

保定されているとはいえ、一切動かず暴れるわけでもないわんこ。声だけが限界突破している様子は、「もしかして演技…？」と疑惑の声も寄せられるほど。演技とは言わないまでも、ちょっぴり大げさにリアクションをしているのかもしれませんね。

途中でゴックンと唾をのみ、ふたたび絶叫する仕草はなんとも人間らしくて笑ってしまいます。爪切りだって怖いものは怖い。その気持ちを一切隠さず表現する正直さに、多くの人が心を掴まれたのでした。

この世の終わり…？そんなわんこの大絶叫には「お利口さんだったよ！」「そんな声出るなんてびっくり」などのコメントや、「うちもです(笑)」といった同士の飼い主さんからのコメントも多く寄せられています。

わんこが好きな場所は…？

病院では大絶叫のわんこでしたが、飼い主さんLOVEの可愛い姿もご紹介！「おいで」と声をかけられたわんこがどこに落ち着くのかというと…なんと飼い主さんの股の間。ここがいつもの定位置だといいます。

お顔ごとすっぽりと入れ込んでいるので後頭部とピンと立ったお耳しか見えませんが、それすらも愛おしい限り。飼い主さんの優しいナデナデにきっとうっとりしていることでしょう。ほんわかあたたかい相思相愛な関係はとっても理想的ですね♡

愛くるしいわんこの姿は、TikTokアカウント「ginya.o」からチェックしてくださいね！

