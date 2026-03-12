俳優川麻世（63）が11日、自身のブログを更新。東日本大震災発生当初、ボランティアを行ったことをつづった。

川は「今日は3.11 東日本大震災から15年」とつづり「日本中が震え上がり 震災が起きて間もない頃にGACKTから連絡があり 震災復興支援の為にGACKTとボランティアチームを作り 募金や物資 被災者の方々にも会いに行きました」と当時の写真を投稿した。

続けて「『今僕たちにできる事は何か』その気持ちを胸にできる限りの事をしようと決めた。他にも仲間達に声がけし自分が中心に動けるボランティアチームを作り 何度も何度も足を運ばせて頂きました」と振り返った。

さらに「福島では風評被害が激しい中 今は亡き友達の川島なお美ちゃんとも現地に足を運ばせて頂きました」と15年に亡くなった女優の川島なお美さんとのショットをアップした。

川は「15年経った今復興復旧は随分整って来たみたいですが 心の傷跡は簡単には癒されないものだと思います。地震大国の日本ではまだまだ南海トラフ等懸念されてる中 防災意識として過去の災害を教訓とした備えが重要だと思います」と訴えた。