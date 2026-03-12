3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ú·§ËÜ¤ÎÅ·µ¤¡ÛºÇ¿·〝ºùAI³«²ÖÍ½ÁÛ〟¤Ã¤Æ¡©¡¡´¨µ¤¤ÇÅ·µ¤µÞÊÑ¤Î¶²¤ì¡ª¡¡RKKµ¤¾ÝÍ½Êó»Î ºäËÜ¤¯¤ë¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÅ·µ¤²òÀâ ¡ã°¤ÁÉ¤äÅ·Áð¤Î¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤âÇÛ¿®Ãæ¡ä
¡ã¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤ò¸«¤ë¡ä·§ËÜ»Ô¤Îº£¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤ÇÅ·µ¤µÞÊÑ¤Î¶²¤ì
º£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï·§ËÜ»Ô¤Ç4.4¡î¡¢°¤ÁÉ»Ô²µÉ±¤ÇÉ¹ÅÀ²¼2.8¡î¡¢Å·Áð»Ôµí¿¼¤Ç7.5¡î¡¢¿ÍµÈ»Ô¤Ç1.5¡î¤È¤Ê¤ê¡¢2·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¤«¤éÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾å¶õ¤Ë¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤òÃæ¿´¤Ë·§ËÜ¸©Æâ¤É¤³¤Ç¤âÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¤·¡¢»±¤¬É¬Í×¤Ê±«¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¶ー¤Ã¤È±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤ÆÍë¤òÈ¼¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï·§ËÜ»Ô¤Ç17¡î¡¢°¤ÁÉ»Ô²µÉ±¤Ç12¡î¡¢Å·Áð»Ôµí¿¼¤Ç18¡î¡¢¿ÍµÈ»Ô¤Ç16¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤ËËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤áÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ÏÄã¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½µËö¤Ï¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ
ÌÀÆü¶âÍËÆü¤âÅ·µ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½µËö¤ÎÅÚÆü¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÚÆü¤ÏºÇÄãµ¤²¹¤¬2¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤ÇÁú¤¬¹ß¤ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Ä«ÈÕ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ÏÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¯¤ë¤ß¤Î¤µ¤µ¤ä¤
¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ï¡¢ºù¤Î¤Ä¤Ü¤ß¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È³«²ÖÆü¤ÈËþ³«Æü¤òAI¤¬Í½Â¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖºùAI³«²ÖÍ½ÁÛ¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤·¤¿¤Ä¤Ü¤ß¤Î¾õÂÖ¤Èº£¸å¤Îµ¤²¹Í½Â¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÈ½Äê¤¹¤ëÌµÎÁ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»ä¤âÀè·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿ºù¤ÎÈ¿¢¤¨¤Çº£Ä«»î¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ä¤Ü¤ß¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤¬²«ÎÐ¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö3·î20Æü³«²Ö¡¢27ÆüËþ³«¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤ª²Ö¸«¤Î·×²èºî¤ê¤Ë¤¼¤ÒÌòÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºäËÜ ¤¯¤ë¤ß¡¡Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦µ¤¾ÝÍ½Êó»Î
¡ãÃ´ÅöÈÖÁÈ¡ä
RKK¥é¥¸¥ª¡Ö¸á¸å2»þ5Ê¬°ìÀ£°ìÉþ¡×
RKK¥Æ¥ì¥Ó¡ÖNEWS¥²¥Ä¥¥ó¡×
·§ËÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿Âç³Ø»þÂå¤Ë·§ËÜÃÏ¿Ì¤ò·Ð¸³¤·¡¢¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢¿ÍÌ¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëµ¤¾ÝºÒ³²¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¤¤¤È¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¡¢¿¦ÀÕ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¸«¾å¤²¤ë³°¹ñ¤Î¶õ¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£