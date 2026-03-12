◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 メキシコ―イタリア（１１日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

主将のジャッジ（ヤンキース）、スキーンズ（パイレーツ）らを擁し、史上最強と言われる米国代表の運命が決まるＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組の最終戦が１１日（日本時間１２日）、行われ、メキシコとイタリアが対戦した。

イタリアは２回に今大会無安打だった４番パスクアンティノ（ロイヤルズ）が先制ソロを放つと、１―０の４回には前カブスの２番バルティが左翼席へ１号ソロ。３本塁打で米国を撃破した前日に続き、一発攻勢で有利な展開に持ち込んだ。５回には９番ノリのスクイズで追加点。さらに２死満塁からマーシー（マーリンズ）が右前へ２点適時打を放ち、５―０とリードを広げた。

パスクアンティノといえば、侍ジャパンの大谷翔平（ドジャース）に“最速を出させる男”としても知られる。２３年ＷＢＣでは両者が準々決勝で対戦し、大谷はメジャー移籍の１８年以降では最速の１０２マイル（約１６４・２キロ）をマークして空振り三振を奪取。昨年６月にはＭＬＢのレギュラーシーズンで激突し、大谷がメジャーの公式戦では自己最速となる１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をパスクアンティノに対して計測していた。

パスクアンティノは６回先頭でも右翼ポール際に１試合２発となるソロ本塁打を打ち込んだ。ベンチには「エスプレッソマシン」が設置されており、ホームランを放った選手がエスプレッソを飲むセレブレーションがある。この日まで４番は作る側に徹していたが、ようやくイタリア名物を飲むことができた。

イタリアはここまで３戦全勝で、メキシコは２勝１敗。この日イタリアが勝利すれば、３勝１敗の米国はメキシコを上回り２位が確定する。だが、メキシコが勝利すると米国、イタリアと３チームが３勝１敗で並ぶ。勝敗で並んだ場合、当該国同士の対戦成績で順位を決めるが、全て１勝１敗。その場合は失点率（失点／守備のアウト数）で決まる。１０日（同１１日）の米国―イタリア戦の終了時点での失点率は

米国 ＝０・２０３

メキシコ＝０・２０８

イタリア＝０・２２２

※小数点以下第４位以下は切り捨て

メキシコがイタリアから９回までに５点以上取って勝利した場合、米国が１次Ｒ突破。一方で４得点以下の勝利だとメキシコ、イタリアが準々決勝に進出、米国は敗退という条件だった。しかし、５回までにイタリアが５得点したことで、メキシコが４得点以下で勝利することが不可能となり、米国の“他力突破”が決定的となった。