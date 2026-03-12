＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ

横綱の血を引く16歳の小兵力士が“驚異の押し出し”で館内を沸かせた。小柄ながら一回り大きな巨漢相手に力強く勝利。「すごい」「やっぱりセンスある」と反響を呼び、客席もどよめいた。

反響を呼んだのは、序二段六十七枚目・山野邊（出羽海）。現在16歳の山野邊は身長170.5センチ、体重74キロのまだ小柄な力士だ。東京都墨田区出身で、幕内優勝10回の記録を持つ第31代横綱・常ノ花の玄孫（やしゃご）という“サラブレッド”でもある。

四日目の取組では、序二段六十八枚目・加藤（中村）と対決した。20歳の加藤は身長185センチ、体重138.1キロの巨漢力士。山野邊との身長差は14.5センチ、体重差は64.1キロにもおよんだ。

相手より一回り小さな体の山野邊だったが、持ち前のセンスが光る一番だった。立ち合い低い姿勢で当たった山野邊は、大きな加藤に押し返されると土俵際でピンチを迎えたが、素早くまわり込んで危機を回避。その後も山野邊は機敏な動きで相手の攻めをかわし、最後は力強い押し出しで見事に勝利した。体格差をものともしない山野邊の勝利に、客席からは「おお」とどよめきが沸き起こった。山野邊は1勝目。敗れた加藤は2敗目を喫した。

一回り大きな巨漢相手に持ち前の身体能力で勝利した小兵・山野邊の活躍に、ABEMAの視聴者も「細つよ」「すごい」「やっぱり センスある」「キビキビしてていいわね」「DNA受け継いでたわ」と驚きの声を上げていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）