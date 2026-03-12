攻撃後のがれきのなかで救助作業を行う住民や救急隊＝2月28日、イラン・ミナブ/Abbas Zakeri/Mehr News Agency/AP via CNN Newsource

（CNN）児童ら多数が死傷したと伝えられるイランの小学校攻撃は、古い情報を使ったことに起因する米軍の誤爆だったとみられることが、米軍による初期段階の調査で明らかになった。暫定調査結果について説明を受けた関係者2人が明らかにした。

イラン国営メディアによると、この攻撃では子ども少なくとも168人と教員14人が死亡した。

米軍の暫定調査によると、南部のミナブにある小学校に対する攻撃は、米軍が2月28日に隣接するイスラム革命防衛隊（IRGC）の基地を攻撃している間に発生した。

関係者2人がCNNに語ったところによると、米中央軍は国防情報局から提供された古い情報をもとに攻撃目標地点の座標を設定し、これが誤爆の原因となった。

国防情報局の報道官は、「この事案については現在調査中だ。それ以上のコメントは国防総省に委ねる」としている。

2013年の衛星画像では、小学校とIRGC基地は同じ敷地内にあった。しかし16年になると学校と基地を隔てるフェンスが設置され、25年12月の画像には学校の校庭で遊んでいるらしい数十人が写っていた。

今回の暫定調査結果についてはニューヨーク・タイムズ紙が最初に報じた。ドナルド・トランプ大統領は11日、「それについて私は知らない」と述べた。

小学校攻撃については、米軍の責任だったことを裏付ける新たな証拠が次々に浮上している。

トランプ大統領は当初、イランの仕業だと主張していたが、自身の政権内でその主張を支持する人がなぜほかに誰もいないのかと重ねて質問されると、「私はそれについてよく知らないからだ」と答えていた。