お笑いコンビ、たんぽぽの白鳥久美子（44）が11日、自身のブログを更新。故郷福島への思いをつづった。

白鳥は「今日で東日本大震災から15年ですね」と書き出し「15年前と変わらない悲しみがまだあったり それでも変化していく姿に勇気をもらったり 15年の歳月は経っても私の中ではなかなか一言でまとめきれない感情を改めて見つめる日が3月11日になりました」と心境を明かした。

続けて「子どもが産まれ故郷の福島に遊びに連れていく機会も増えて 子どもたちへ向けた福島の眼差しによく気づくようになりました。たくさんの大人たちがあの日以降 子どもたちの未来をいっぱい考えてきたんだろうなと思います」と故郷の福島を思い「私は親として子どもたちにあの日の出来事をしっかり伝えていきます。自分ではできないことは力を借りて伝えていこうと思います」と宣言した。

さらに「今年は今まだよりもっと東北にたくさん遊びにいくぞ！」と意気込んだ。

白鳥は18年11月、お笑い芸人のチェリー吉武（45）と結婚。21年8月に第1子長女、23年10月第2子長男を出産した。