春の訪れとともに、パンチョの人気トッピング「てりたま」が今年も登場します。

株式会社パンチョは、期間限定トッピング「てりたま」「ベーコンてりたま」を、3月16日から「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」各店で販売すると発表しました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

今回登場する「てりたま」は、昨年好評だった春限定トッピングの再登場です。てりやきハンバーグにレタスと目玉焼きを重ね、濃厚なてりやきソースとガーリックの風味を利かせた特製マヨネーズを合わせた、春らしいボリューム感のある一品となっています。価格は税込320円です。

さらに今年は、ベーコンを追加した「ベーコンてりたま」も用意。てりたまのこってり感に食べ応えまでプラスした、なかなか罪深そうな一品です。こちらは税込420円で販売されます。

なお、今回の「てりたま」「ベーコンてりたま」はトッピング専用メニューのため、単品での注文はできません。スパゲッティーメニューを注文した人のみ対象となります。販売は4月末までを予定していますが、在庫や店舗の状況によっては早めに終了する場合もあるとのことです。

販売店舗は「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」各店。ただし、名古屋グローバルゲート店と一宮三条店は対象外です。また、販売開始日以降にオープンする新店舗についても、取り扱いがない場合があります。

「スパゲッティーのパンチョ」は、“改めてナポリタンはうまいと言わせたい”を理念に掲げるナポリタン専門店。前日に茹で置きした極太麺と、店内で手作りしているソースを特徴としており、スパゲッティー小盛300グラムからメガ盛600グラムのボリュームで展開しています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031203.html