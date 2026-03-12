ランボルギーニ顔のハイエースが登場

2026年2月13日から15日にかけてインテックス大阪で開催された「大阪オートメッセ2026」において、「Hi＆Low」は「スティンガーJ Hi＆Low カスタムコンプリート」を出展しました。

Hi＆Lowは、大阪府河内長野市に店舗を構えるトヨタ「ハイエース」を中心としたカスタム車両の製作・販売を行っているショップです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「ハイエース スーパーGL」をベースにしたカスタムカー「スティンガーJ Hi＆Low カスタムコンプリート」です！ 画像で見る（30枚以上）

そんなHi＆Lowが大阪オートメッセ2026で公開したのが、ワイドボディのハイエース「スーパーGL」をベースとしたカスタムカーです。

スティンガーJ Hi＆Low カスタムコンプリートと名付けられたこの一台は、箱型ボディが特徴のハイエースに対して、スーパーカーのようなスタイルと存在感が特徴となっています。

エクステリアの主な特徴は、S.A.D CUSTOM JAPANの「スティンガーJ」フルエアロキットを装備したことによって、まるでランボルギーニのようなフロントマスクを実現していることです。

具体的には、フロントバンパー、サイドステップ、リアバンパーに加え、フェイスキットやハッチダクト、リアウイングなどが組み合わされ、直線的なラインが強調されています。

さらに、ワイドフェンダーの装着により、フロントが40mm、リアが50mm拡幅されています。

また、足元には19インチの2ピースホイール「BARONE LVC-12」とエアサスペンションを組み合わせることで、低く構えたスタイルとなっています。

ボディカラーには、「ブライトイエロー」と「センチュリーブラック」のツートーンカラーが採用されており、加えてドアノブやリアガーニッシュもブラックで塗装され、コントラストを強調。

そのほか、415COBRA製のヘッドライトやAVEST製のウインカーミラーなど、灯火類にもカスタムが施されています。

なお、スティンガーJ Hi＆Low カスタムコンプリートは、構造変更によって1ナンバーのバン登録から3ナンバーの乗用車登録へと変更されています。

ブースの担当者は、スティンガーJ Hi＆Low カスタムコンプリートのコンセプトや狙いについて次のように話します。

「スティンガーJ Hi＆Low カスタムコンプリートは、数あるハイエースカスタムの中でも『目を引き、記憶に残る一台』を目指して製作しました。

イベント会場でのインパクトを重視しましたが、単に派手なパーツを取り付けるのではなく、車両全体としてのバランスやまとまりを大切にしています。

特にこだわったのは塗装の質感です。

ベースのイエローに、深いツヤを持つ『センチュリーブラック』を組み合わせることで、ショーカーとしての品格を高めました。

また、フリッパーにはクラッシュカーボンを採用するなど、細部にもこだわっています。

スティンガーJ Hi＆Low カスタムコンプリートのボディキットは、塗装や取り付け工賃を含めて約100万円から装着可能です」。

※ ※ ※

前出のブース担当者は、スティンガーJ Hi＆Low カスタムコンプリートに対する来場者の反応について「『ランボルギーニみたいでかっこいい』といった声を多数いただき、手応えを感じました」と話します。

また、今後の展開については「各地のバンミーティングなどにも参加し、このスタイルを広めていきたいと考えています」と、今後の意気込みについても語ってくれました。