　チェルシーのFWペドロ・ネトが、自身の行為を反省した。

　現地３月11日に行なわれたチャンピオンズリーグのラウンド16第１戦で、チェルシーはアウェーでパリ・サンジェルマンと対戦。２−５で敗れた。

　劣勢のゲームで、ネトはイライラしていたのだろう。２−４とリードされた状況で、プレーがアウトになると、タッチライン際でボールボーイを突き飛ばしてボールを奪ったのだ。

　イギリス紙『THE Sun』によれば、ネトは『TNT Sports』に「カッとなってしまった」とコメント。「僕たちは負けていて、ボールが欲しかった。彼を少し押してしまったけど、それはあってはならないことだ」と振り返る。
 
「本当に、本当に申し訳なく思っている。すぐに彼と話をしたら、笑ってくれたよ。ユニホームを渡すと喜んでくれた。僕は35回ぐらい謝った」

　敵地に乗り込んでの一戦。「彼のフランス語は理解できなかったけど、笑顔を見せてくれたし、僕が頭に血がのぼってやってしまったことだと分かってくれたと思う」とし、「ヴィティーニャも僕がそういう人間ではないと、彼に伝えてくれたんだ」と、パリSGの同胞の助けも借りるなどして、誠意を示したようだ。

