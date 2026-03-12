【ワシントン＝坂本幸信】米通商代表部（ＵＳＴＲ）は１１日、不公正な貿易慣行のある国・地域に制裁関税を課す「通商法３０１条」の発動に必要な事前調査を開始すると正式発表した。

日本や欧州連合（ＥＵ）、中国など１６か国・地域が対象となる。製造業の貿易慣行を問題視しており、日本にも新たな懸念が生じた。

トランプ米政権は、相互関税が違法判決を受けて無効になったことを踏まえ、代替措置として、通商法１２２条に基づく１０％の関税措置を先月２４日に発動した。ただ、国際収支の「大規模かつ深刻」な赤字への対処を目的としており、１５０日間の限定措置となる。このため、期限後は３０１条などの別法律に移行して関税政策を継続する考えを示していた。

一方、３０１条による追加関税は税率に上限がなく、４年の期限も延長できるが、事前調査に加えて、相手国との協議や公聴会などの手続きも必要になる。

今回は韓国や台湾、インド、ベトナム、タイ、メキシコなども対象とされた。米国にとって、貿易赤字額が大きい国・地域を中心に選んでいるようだ。ＵＳＴＲは対象国・地域に対し、４月１５日までの意見提出を求め、５月１５日から公聴会を開催するという。

ＵＳＴＲは、日本や韓国といった既に貿易交渉で合意した国には考慮する姿勢も示すが、調査の結果次第で追加関税を免除されるかは見通せない。

日本側は、赤沢経済産業相が今月に訪米してラトニック商務長官と会談を行い、３０１条などによる措置について、昨年の日米合意より不利にならないように要請していた。