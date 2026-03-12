日本郵政グループ女子陸上部は11日、昨年の世界選手権東京大会女子1万メートル6位の広中璃梨佳（25）が3月末で退部すると交流サイト（SNS）で発表した。日本郵政株式会社も退職する。

日本のトラック長距離のエースで、駅伝でも無類の強さを見せる広中は、自身のインスタグラムを更新し「この度、2026年3月をもちまして新たな環境でチャレンジするため日本郵政グループ女子陸上部を卒業いたします」と報告。

そして、「どんな時も愛情を注ぎ、目標に向かって共に歩んで下さったおかげでここまで成長することができました。このチームで学んだ経験を更なる高みに活かしていきたいと思います。引き続き日本郵政グループ女子陸上部の応援をよろしくお願いいたします」とつづった。

◇広中 璃梨佳（ひろなか・りりか）2000年（平12）11月24日生まれ、長崎県出身の25歳。都道府県対抗女子駅伝では中学3年時から5年連続区間賞。長崎商高から19年に日本郵政グループに進み、全日本実業団対抗女子駅伝でも活躍。東京五輪女子5000メートル、1万メートル代表。世界選手権の1万メートルでは23年7位、25年5位。1メートル63。