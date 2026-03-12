元乃木坂４６でタレントの松村沙友理（３３）が第１子を出産したことを１２日、自身のインスタグラムで報告した。

松村は「ご報告」とはじめ、「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と報告。「小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、 抱えきれないほどの愛と幸せを感じております。今後とも温かく見守って頂けると嬉（うれ）しいです」と直筆の署名で結んだ。

松村は昨年１２月３日にインスタグラムで一般男性との結婚と第１子妊娠を公表。以降は、仕事量をセーブしていた。出産は今月１０日にスポーツ報知の取材で判明。所属事務所関係者によると、出産時期や性別など詳細は明らかになっていない。

松村は、明るい性格と軽妙なトークで乃木坂４６の中心メンバーとして活躍した。２１年のグループ卒業後はバラエティー番組を中心に活動。テレビ朝日系「相席食堂」での食べっぷりが話題を呼び、“大食いキャラ”としてブレイクした。

◆松村 沙友理（まつむら・さゆり）１９９２年８月２７日、大阪府出身。３３歳。２０１１年、乃木坂４６の１期生オーディションに合格。２１年グループ卒業。２３年「生島企画室（現ＦＩＲＳＴ ＡＧＥＮＴ）」に所属事務所を移籍。２５年１２月、一般男性との結婚を発表。身長１６４センチ。血液型Ｂ。