目標を達成する為に知っておきたい自信を取り戻す方法とは！？【脳の話】

失った自信は取り戻せるのか？ まず自信をもつ。根拠は後付けの努力で 赤ん坊を観察していると、自信に満ちているように見えます。ハイハイするときに、「ぼく、できるかな？」などとは思いませんし、伝い歩きをするときに、「今日は調子が悪いから明日にしよう」などとためらう様子も見せず、果敢にチャレンジしています。ところが、大人になるにつれて、人は根拠なく自信を失い、何かをしないことの言い訳ばかりがうまくなります。「そんなこというけど、それは理想論で、現実にはなかなか難しいね」といった具合に。もし目の前に自信をなくした人がいたとしたら、「根拠のない自信をもて。そして、それを裏づける努力をせよ」と、私はいってあげたい。夢ばかりを語って、それを実現するための努力をしない人は、結局、ほんとうはその夢を信じていないことになります。もし、「この夢は絶対にかなうんだ」という根拠のない自信をもてば、猛然と努力をするはずだからです。そして、根拠のない自信をもつ人は、他人に対しても根拠を求めません。それが、自由な空気を醸成し、周囲の人にも根拠のない自信が伝搬していくのです。もう１つ。自信をなくして劣等感をもっている人には、劣等感というのは個性であることを認識させることも必要になってきます。その個性を自分自身や周りが受け入れることができたら、人であれ、家庭であれ、会社であれ、それが安全基地となり、何かに挑戦しようという勇気も生まれてくるはずです。【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎