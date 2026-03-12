ドル円理論価格　1ドル＝159.13円（前日比+1.59円）

割高ゾーン：159.75より上
現値：159.21
割安ゾーン：158.52より下

過去5営業日の理論価格
2026/03/11　157.54
2026/03/10　156.09
2026/03/09　157.17
2026/03/06　157.26
2026/03/05　157.10

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。