【1週間コーデ】2／21(土)～2／28(土)最新ファッションをピックアップ♡
2／21(土)公開：フリーモデル・吹上遥サン／24歳 (159cm)
淡ブルーの主役ニット×美脚デニムで
自然と目を引く都会派カジュアルに♡
「今日のメインは、エリのバイカラーがアクセントになったにニット(BLUE×PALANG)！ デニムとの相性が抜群で、着るだけで今っぽいニュアンスが出るんです。インナーにはUNIQLOのストラップレストップスを仕込んで、デコルテをスッキリ見せたのがポイント。合わせたデニム(YANUK)は、ひざ下のラインがすごく綺麗で脚長効果がいい感じです☆ バッグとピアスは大好きなCHANELで揃えてみました♡ 足元はリボンパンプス(ALUNE SEVEN TWELVE THIRTY)を選んで、女性らしさをプラスしています♪」
◾️バイカラーエリ付きニットトップス 約\14,000 / BLUE×PALANG
◾️トップス 約\800 / UNIQLO
◾️フレアデニムパンツ 約\30,000 / YANUK
◾️キルティングミニバッグ(マトラッセ) 約\800,000 / CHANEL
◾️スエードアンクル丈リボン付きパンプス 約\24,000 / ALUNE SEVEN TWELVE THIRTY
◾️ロゴピアス 約\80,000 / CHANEL
◾️ゴールドネックレス 約\230,000 / Tiffany & Co.
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
2／24(火)公開：美容サロンオーナー・水谷瑞甫サン／30歳 (161cm)
DIESELのキルティングジャケット×
アシメワンピで甘さを抑えた春色エッジィ♡
「春を意識して、DIESELのピンクワンピを取り入れたコーデです♪ このワンピはスソがアシメのフリフリデザインになっていて、動くたびにニュアンスが出るのが好み。上にはあえてオーバーサイズのキルティングジャケット(DIESEL)を羽織って、メンズライクな要素をONしました。このアウターもスソのカットが個性的で、重ね着しても重たく見えないんです♡ バッグも洋服と同じDIESELのアイテムで、黒レザーなので引き締め役として万能。足元はGRLの厚底ブーツでスタイルUPを狙ってみました☆」
◾️キルティングジャケット 約\69,000 / DIESEL
◾️キャミソールワンピース 約\30,000 / DIESEL
◾️レザークロスボディバッグ 約\73,000 / DIESEL
◾️スエード厚底ブーツ 約\4,500 / GRL
◾️シルバーピアス(ラージ リンク ピアス) 約\290,000 / Tiffany & Co.
◾️シルバーネックレス(ラージ ダブル リンク ペンダント) 約\160,000 / Tiffany & Co.
◾️ニットアームカバー / SALOMON
◾️シルバーリング 約\70,000 / HERMÈS
◾️ビックグローイピンク(カラコン) / OLENS
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
2／26(木)公開：モデル・ASUKAサン／26歳 (154cm)
シャギーニットとサテンのコントラストで
甘辛MIXなモノトーンへ☆
「大人っぽさの中に女の子らしい柔らかさをひとさじ加えた、キレイめスタイルにしてみました♡ このカーデ(TREFLE+1)は、ボリューム感と絶妙なグレーの色味に一目惚れ。ボトムはSHEINで見つけたサテンスカートをセレクトしました。歩くたびに光を反射するツヤ感が、重たくなりがちなモノトーンコーデを軽やかに見せてくれます。さらに、キルティングバッグ(BERRY)を合わせれば、コーデがグッと引き締まって高見え。足元はGUのストレッチブーツで、シルエットをスッキリまとめたのがポイントです！」
◾️シャギーニットカーディガン 約\20,000 / TREFLE＋1
◾️サテンロングスカート 約\1,500 / SHEIN
◾️キルティングハンドバッグ 約\150,000 / BURBERRY
◾️ショートブーツ 約\2,000 / GU
◾️ゴールドリング(左手人差し指) 約\3,000 / ebine
◾️アッシュブラウン(カラコン) / URIA i-DOL
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
2／28(土)公開：経営者・夏木奈々子サン／28歳 (173cm)
可憐な花柄ワンピに包まれて
“ときめく日常”をアップデート♡
「メインアイテムは、なんと言ってもAnd Coutureの花柄ロングワンピ♪ ほんのりクラシカルな雰囲気と、ネイビーの大きめエリ&リボンがアクセントになっていて、一枚で着映えするところがお気に入りです。ウエスト位置が高めなので自然と脚長に見えるし、シルエットもきれいなのでスタイルUPも狙えます♡ バッグは淡いブルーのハンドバッグ(PROPORTION BODY DRESSING)を合わせて、ゴールドの金具でほんのり上品に。足元はGUのパンプスで抜け感を出して、デイリーにもなじむようにまとめました！」
◾️ボウタイリボン付き花柄ワンピース 約\25,000 / And Couture
◾️ハンドバッグ 約\10,000 / PROPORTION BODY DRESSING
◾️ローヒールパンプス 約\2,000 / GU
◾️ビジュー付きヘアピン 約\300 / LUNA EARTH
◾️しずく型イヤリング 約\1,000
◾️モイストブラウン(カラコン) / Chu’ s me
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
次週は、3／3(火)～3／7(土)のコーディネートをご紹介します！
今回ご紹介したコーディネートはいかがでしたか？ 日常に取り入れやすく、すぐに真似したくなるリアルなスタイリングをお届けしました。来週も、今の気分に寄り添うコーディネートを厳選してご紹介予定です♡ 毎日の着こなしのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。次回の更新も楽しみにしていてください！