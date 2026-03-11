【1週間コーデ】2／21(土)～2／28(土)最新ファッションをピックアップ♡

2／21(土)公開：フリーモデル・吹上遥サン／24歳 (159cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめコーデ-itSnap-！」第404弾♡ トレンドを程よく取り入れながら、日常にもなじむリアルな4つのコーディネートをピックアップ。カジュアルからフェミニンまで、テイストの異なるスタイリングが揃いました。シルエットや素材感、小物使いのバランスにも注目しながら、毎日の着こなしをアップデートするヒントをぜひチェックしてみてください♡

淡ブルーの主役ニット×美脚デニムで

自然と目を引く都会派カジュアルに♡

「今日のメインは、エリのバイカラーがアクセントになったにニット(BLUE×PALANG)！ デニムとの相性が抜群で、着るだけで今っぽいニュアンスが出るんです。インナーにはUNIQLOのストラップレストップスを仕込んで、デコルテをスッキリ見せたのがポイント。合わせたデニム(YANUK)は、ひざ下のラインがすごく綺麗で脚長効果がいい感じです☆ バッグとピアスは大好きなCHANELで揃えてみました♡ 足元はリボンパンプス(ALUNE SEVEN TWELVE THIRTY)を選んで、女性らしさをプラスしています♪」

◾️バイカラーエリ付きニットトップス 約\14,000 / BLUE×PALANG

◾️トップス 約\800 / UNIQLO

◾️フレアデニムパンツ 約\30,000 / YANUK

◾️キルティングミニバッグ(マトラッセ) 約\800,000 / CHANEL

◾️スエードアンクル丈リボン付きパンプス 約\24,000 / ALUNE SEVEN TWELVE THIRTY

◾️ロゴピアス 約\80,000 / CHANEL

◾️ゴールドネックレス 約\230,000 / Tiffany & Co.

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

2／24(火)公開：美容サロンオーナー・水谷瑞甫サン／30歳 (161cm)

DIESELのキルティングジャケット×

アシメワンピで甘さを抑えた春色エッジィ♡

「春を意識して、DIESELのピンクワンピを取り入れたコーデです♪ このワンピはスソがアシメのフリフリデザインになっていて、動くたびにニュアンスが出るのが好み。上にはあえてオーバーサイズのキルティングジャケット(DIESEL)を羽織って、メンズライクな要素をONしました。このアウターもスソのカットが個性的で、重ね着しても重たく見えないんです♡ バッグも洋服と同じDIESELのアイテムで、黒レザーなので引き締め役として万能。足元はGRLの厚底ブーツでスタイルUPを狙ってみました☆」

◾️キルティングジャケット 約\69,000 / DIESEL

◾️キャミソールワンピース 約\30,000 / DIESEL

◾️レザークロスボディバッグ 約\73,000 / DIESEL

◾️スエード厚底ブーツ 約\4,500 / GRL

◾️シルバーピアス(ラージ リンク ピアス) 約\290,000 / Tiffany & Co.

◾️シルバーネックレス(ラージ ダブル リンク ペンダント) 約\160,000 / Tiffany & Co.

◾️ニットアームカバー / SALOMON

◾️シルバーリング 約\70,000 / HERMÈS

◾️ビックグローイピンク(カラコン) / OLENS

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

2／26(木)公開：モデル・ASUKAサン／26歳 (154cm)

シャギーニットとサテンのコントラストで

甘辛MIXなモノトーンへ☆

「大人っぽさの中に女の子らしい柔らかさをひとさじ加えた、キレイめスタイルにしてみました♡ このカーデ(TREFLE+1)は、ボリューム感と絶妙なグレーの色味に一目惚れ。ボトムはSHEINで見つけたサテンスカートをセレクトしました。歩くたびに光を反射するツヤ感が、重たくなりがちなモノトーンコーデを軽やかに見せてくれます。さらに、キルティングバッグ(BERRY)を合わせれば、コーデがグッと引き締まって高見え。足元はGUのストレッチブーツで、シルエットをスッキリまとめたのがポイントです！」

◾️シャギーニットカーディガン 約\20,000 / TREFLE＋1

◾️サテンロングスカート 約\1,500 / SHEIN

◾️キルティングハンドバッグ 約\150,000 / BURBERRY

◾️ショートブーツ 約\2,000 / GU

◾️ゴールドリング(左手人差し指) 約\3,000 / ebine

◾️アッシュブラウン(カラコン) / URIA i-DOL

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

2／28(土)公開：経営者・夏木奈々子サン／28歳 (173cm)

可憐な花柄ワンピに包まれて

“ときめく日常”をアップデート♡

「メインアイテムは、なんと言ってもAnd Coutureの花柄ロングワンピ♪ ほんのりクラシカルな雰囲気と、ネイビーの大きめエリ&リボンがアクセントになっていて、一枚で着映えするところがお気に入りです。ウエスト位置が高めなので自然と脚長に見えるし、シルエットもきれいなのでスタイルUPも狙えます♡ バッグは淡いブルーのハンドバッグ(PROPORTION BODY DRESSING)を合わせて、ゴールドの金具でほんのり上品に。足元はGUのパンプスで抜け感を出して、デイリーにもなじむようにまとめました！」

◾️ボウタイリボン付き花柄ワンピース 約\25,000 / And Couture

◾️ハンドバッグ 約\10,000 / PROPORTION BODY DRESSING

◾️ローヒールパンプス 約\2,000 / GU

◾️ビジュー付きヘアピン 約\300 / LUNA EARTH

◾️しずく型イヤリング 約\1,000

◾️モイストブラウン(カラコン) / Chu’ s me

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、3／3(火)～3／7(土)のコーディネートをご紹介します！

今回ご紹介したコーディネートはいかがでしたか？ 日常に取り入れやすく、すぐに真似したくなるリアルなスタイリングをお届けしました。来週も、今の気分に寄り添うコーディネートを厳選してご紹介予定です♡ 毎日の着こなしのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。次回の更新も楽しみにしていてください！