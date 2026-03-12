モイが切り返し急、２７年１月期経常利益は連続最高益更新の見通し

モイ<5031.T>が切り返し急。同社は１１日の取引終了後、２６年１月期の単独決算発表にあわせて、２７年１月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比２．１％増の６８億２９００万円、経常利益は同１８．５％増の４億６１００万円を見込む。経常利益は前期に続き最高益更新を計画しており、評価された。



同社はライブ配信コミュニケーションプラットフォーム「ツイキャス」を運営する。今期はポイント販売とプレミア配信での売り上げの堅調な増加とともに、メンバーシップ売り上げの更なる成長を見込む。決済手数料の減少も利益を押し上げる要因となる見通し。最終利益予想は未定とした。２６年１月期の売上高は前の期比１．５％増の６６億８８００万円、経常利益は同５２．１％増の３億８９００万円だった。ポイント販売とプレミア配信の売り上げが予想を上回り、業績は計画に対して上振れして着地した。



