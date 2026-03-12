京都ＦＧは大幅高で３日続伸し新高値、業績・配当予想を引き上げ自社株取得枠も拡大◇

京都フィナンシャルグループ<5844.T>は大幅高で３日続伸し、上場来高値を更新した。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表した。経常収益予想を前回予想の２０２２億円から３６５３億円（前期比２．２倍）、最終利益予想を４５０億円から９５０億円（同２．６倍）に引き上げた。同時に期末配当予想は特別配当１００円を加え１４０円に増額すること、自社株取得枠を６倍に拡大し取得期間を延長することも開示。業況と株主還元姿勢を評価した買いが集まっている。



今期は子会社の京都銀行における任天堂<7974.T>株式を中心とする株式売却益が当初予想を上回ることで、想定以上となった国債等債券売却損を補う形で利益が拡大する。年間配当予想は期末配当予想の増額で１８０円（前期実績は６０円）になる。自社株買いについては取得総数の上限を１００万株から６００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．１１％）、取得期間の最終日を３月３１日から９月３０日に変更する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS