アーセナルが土壇場に追いつく!!古巣対戦ハバーツが同点弾!レバークーゼンは先制するも逃げ切れず…
[3.11 欧州CL決勝T1回戦第1戦 レバークーゼン 1-1 アーセナル]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は11日、決勝トーナメント1回戦第1戦2日目を開催。レバークーゼン(ドイツ)とアーセナル(イングランド)の一戦は、1-1のドローに終わった。
レバークーゼンはプレーオフでオリンピアコス(ギリシャ)を下して勝ち上がってきたのに対し、アーセナルはリーグフェーズで破竹の8連勝。圧巻の強さで決勝トーナメント進出を早々に決めていた。
立ち上がりはレバークーゼンFWクリスティアン・コファネ、アーセナルFWビクトル・ギェケレシュの両FWが強靭なフィジカルを生かし起点となり、両チームにチャンスを作る展開が続く。
最初のビッグチャンスはアウェイのアーセナル。前半19分にカウンターからFWブカヨ・サカが右サイドを駆け上がり、オーバーラップしたDFユリエン・ティンバーにパス。ダイレクトで低いボールを入れるとペナルティエリア内でMFエベレチ・エゼがスルーし、ギェケレシュのキープから最後はFWガブリエル・マルティネッリがシュート。左足を振り抜き強烈なシュートを放つもボールはクロスバーを直撃する。
前半は一進一退の攻防が続き、ゲームは後半へ。ホームのレバークーゼンがキックオフから仕掛ける。MFイブラヒム・マザが持ち運び、ペナルティエリア内のコファネにパス。左に広げて、DFアレックス・グリマルドがダイレクトクロス。中で合わせたのはMFマルタン・テリエ。ヘディングで上手く合わせるもGKダビド・ラヤが右手一本でビッグセーブ。
後半1分、そのままの流れでコーナーキック。キックの名手グリマルドがファーサイドに上げるとヘディングで合わせたのはキャプテンDFロベルト・アンドリヒ。アーセナルのお株を奪うコーナーキックでレバークーゼンが先制に成功する。
後半は先制したレバークーゼンがゲームの主導権を握る。流れを読み、ボールキープをする時間帯、引いて守る時間帯を使い分け上手くゲームを進める。
そんな中、後半39分アーセナルにビッグチャンス。左サイドで再三仕掛けているマルティネッリから良いクロスが上がり、DFと競り合いながらタイミング良く入ってきたティンバーがヘディングシュート。ボールは惜しくも枠の上でゴールとはならず。
しかし、後半41分に途中出場のFWノニ・マドゥエケが右サイドからドリブルで仕掛け、強引にペナルティエリアに侵入し、ファウルを受けPK獲得。これを途中出場のFWカイ・ハバーツが冷静に沈め1-1。アーセナルが土壇場で同点に追いつく。古巣対戦のハバーツはノーセレブレーションだったが、途中出場から貴重な同点弾を奪う結果となった。
試合はそのまま1-1で終了し、決戦の第2戦は17日にアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで開催される。
