12日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比31.8％減の573億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.0％減の405億円となっている。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が新高値。ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり <2648> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ベア（１倍） <517A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> など10銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が16.90％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が12.12％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が10.12％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が7.04％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 穀物上場投資信託 <1688> が4.49％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> は4.21％安、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> は4.11％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.94％安、ＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> は3.66％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は3.59％安と大幅に下落している。



日経平均株価が890円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金258億8500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金230億2100万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が43億5200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が29億2000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が23億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億9600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が12億9400万円の売買代金となっている。



