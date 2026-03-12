

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5032> エニーカラー 東Ｐ -17.07 3/11 3Q 54.85

<6966> 三井ハイテク 東Ｐ -7.90 3/11 本決算 -27.61

<7064> ハウテレ 東Ｓ -6.41 3/11 本決算 -84.68

<350A> ＤＧ 東Ｇ -6.10 3/11 上期 -0.54

<3921> ネオジャパン 東Ｐ -4.97 3/11 本決算 5.06



<5132> プラスゼロ 東Ｇ -1.82 3/11 1Q 0.00

<6577> ベストワン 東Ｇ -0.95 3/11 上期 赤転

<9236> ジャパンＭＡ 東Ｇ -0.40 3/11 1Q 黒転



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

