―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5032> エニーカラー 　東Ｐ 　 -17.07 　　3/11　　　3Q　　　 54.85
<6966> 三井ハイテク 　東Ｐ　　 -7.90 　　3/11　本決算　　　-27.61
<7064> ハウテレ 　　　東Ｓ　　 -6.41 　　3/11　本決算　　　-84.68
<350A> ＤＧ 　　　　　東Ｇ　　 -6.10 　　3/11　　上期　　　 -0.54
<3921> ネオジャパン 　東Ｐ　　 -4.97 　　3/11　本決算　　　　5.06

<5132> プラスゼロ 　　東Ｇ　　 -1.82 　　3/11　　　1Q　　　　0.00
<6577> ベストワン 　　東Ｇ　　 -0.95 　　3/11　　上期　　　　赤転
<9236> ジャパンＭＡ 　東Ｇ　　 -0.40 　　3/11　　　1Q　　　　黒転

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース