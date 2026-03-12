¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö¤ªÊÛÅö¤òºî¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡ª°¡´õÎ®¤ªÇº¤ß²ò·è¤ªÊÛÅö¥ì¥·¥Ô¡×
¤ªÊÛÅö¡¡Ö°¡´õ²È¤ÎËþÂ¥Ñ¥ó¥Ñ¥óÊÛÅö¡×
¤Õ¤ê¤«¤±º®¤¼¤´¤Ï¤ó
ºàÎÁ¤´¤Ï¤ó¡§ÃãÏÒ2¡Á3ÇÕÊ¬¤·¤½¤ï¤«¤á¤Õ¤ê¤«¤±¡§Âç¤µ¤¸2¡Á3Ä´Íý¹©Äø¿æ¤¤¤¿¤´ÈÓ¤Ë¤·¤½¤ï¤«¤á¤Õ¤ê¤«¤±¤òº®¤¼¡¢ÊÛÅöÈ¢¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¿¤ò¤»¤ºÎä¤Þ¤·¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
ºÚ¤Î²Ö¤ÈÇöÍÈ¤²¤Î¤´¤ÞÏÂ¤¨
ºàÎÁºÚ¤Î²Ö¡§1/2ÇÄ¡Ê100g¡ËÌýÍÈ¤²¡§1Ëç¤¹¤ê¤´¤Þ¡ÊÇò¡Ë¡§Âç¤µ¤¸1º½Åü¡§¾®¤µ¤¸1¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸2Ä´Íý¹©Äø1¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËºÚ¤Î²Ö¡¦ÌýÍÈ¤²¤òÊÂ¤Ù¡¢Ìý¤ò¤Ò¤«¤º¤Ë´¥Àù¤ê¤¹¤ë¡£2¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÌýÍÈ¤²¤Ï1cmÉý¡¦ºÚ¤Î²Ö¤Ï2cmÉý¤Î¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£3¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡¢¤¹¤ê¤´¤Þ¡¦º½Åü¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¢¤ÈÏÂ¤¨¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¤´¤Ü¤¦¤È¤Á¤¯¤ï¤Î±ö¤¤ó¤Ô¤é
·ÜÆù¤Èº¬ºÚ¤ÎÍÈ¤²¾Æ¤
ºàÎÁ·Ü¤â¤âÆù¡§200g¤ì¤ó¤³¤ó¡§2/3Àá¡Ê80g¡Ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¡§2/3ËÜ¡Ê100g¡ËÂçÍÕ¡§2ËçÊÒ·ªÊ´¡§Âç¤µ¤¸2ÀÄ¤¸¤½¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡§Âç¤µ¤¸2¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸3Ä´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê·ÜÆù¡§Çö¤á¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¡¿¤ì¤ó¤³¤ó¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡§ÍðÀÚ¤ê¡¿ÂçÍÕ¡§ÀéÀÚ¤ê¡Ë2¤ì¤ó¤³¤ó¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç2Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿åµ¤¤ò¼è¤ë¡£3·ÜÆù¡¦¢¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¤é¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤¡¢ÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÌý¤ò¤Õ¤¼è¤ë¡£4¥Ü¥¦¥ë¤Ë°Ü¤·¡¢ÀÄ¤¸¤½¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¦ÂçÍÕ¤ÈÏÂ¤¨¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
ÄÒ¤±Êª¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿Íñ¾Æ¤
ºàÎÁÍñ¡§2¸ÄÂçº¬¤ÎÄÒÊª¡§Âç¤µ¤¸1¤¤å¤¦¤ê¤Î¤·¤ÐÄÒ¤±¡§Âç¤µ¤¸1ËüÇ½¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§Âç¤µ¤¸1¥µ¥é¥ÀÌý¡§Âç¤µ¤¸1Ä´Íý¹©Äø1¥Ü¥¦¥ë¤ÇÍñ¤òÍÏ¤¡¢Âçº¬¤ÎÄÒÊª¡¦¤·¤ÐÄÒ¤±¡¦ËüÇ½¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¡¢¡¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¡¢·Á¤òÀ°¤¨¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¤ªÊÛÅö¢¡Ö°¡´õ²È¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼ºÌ¤êÊÛÅö¡×
±ö¤ª¤«¤«¤´¤Ï¤ó
ºàÎÁ¤´¤Ï¤ó¡§¤ªÃãÏÒ1ÇÕÊ¬¤«¤Ä¤ªÀá¡§Å¬ÎÌ±ö¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©ÄøÇòÊÆ¤òÊÛÅöÈ¢¤ËµÍ¤á¡¢Ç®¤¬Îä¤á¤¿¤é¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¡¦±ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
ÍÎÉ÷ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬
ºàÎÁÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¡§150g¤¹¤·¿Ý¡§Âç¤µ¤¸1¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡§Âç¤µ¤¸1¤È1/2Ä´Íý¹©Äø1¿å¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ü¥¦¥ë¤ËÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤òÆþ¤ìÌá¤·¤¿¤é¡¢¿åµ¤¤ò¤è¤¯ºñ¤ë¡£2¤¹¤·¿Ý¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÇÏÂ¤¨¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¤µ¤µ¤ß¤ÈÇß´³¤·¤Î±ö¤³¤ó¤ÖÏÂ¤¨
ºàÎÁ·Ü¤µ¤µ¤ß¡Ê¤æ¤Ç¤¿¤â¤Î¡Ë¡§4ËÜ¡Ê200g¡ËÇß´³¤·¡§1¸Ä±ö¤³¤ó¤Ö¡§6gÄ´Íý¹©Äø¤µ¤µ¤ß¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë³ä¤¡¢Çß´³¤·¡¦±ö¤³¤ó¤Ö¤ÈÏÂ¤¨¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¤·¤¤¤¿¤±¤È¤«¤Þ¤Ü¤³¤ÎÍñ¥µ¥é¥À
ºàÎÁ¤·¤¤¤¿¤±¡§3¸Ä¤«¤Þ¤Ü¤³¡§40g¤æ¤ÇÍñ¡§2¸Ä¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡§Âç¤µ¤¸1¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1/2Ä´Íý¹©Äø1¤·¤¤¤¿¤±¡¦¤«¤Þ¤Ü¤³¤ò1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¤Ò¤¡¢¡¤ò·Ú¤¯ßÖ¤á¤¿¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤òÆþ¤ì¹á¤ê¤ò½Ð¤¹¡£3¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤æ¤ÇÍñ¤òÆþ¤ìÁÆ¤¯¤Ä¤Ö¤·¡¢¢¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÏÂ¤¨¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¤æ¤ÇÆÚ¤È²ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Ð¥¿¡¼ßÖ¤á
ºàÎÁÆÚ¤³¤ÞÆù¡Ê¤æ¤Ç¤¿¤â¤Î¡Ë¡§200g²ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡§5¸Ä¥Ð¥¿¡¼¡§10g±ö¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø1²ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡¦¡¡¦ÆÚÆù¤òÆþ¤ì¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢»Å¾å¤²¤Ë±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£