「サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～」“復讐同盟”で結束したサレ妻たちのメインビジュアル解禁！さらに二階堂高嗣(Kis-My-Ft2) 、落合モトキ、髙松アロハ(超特急) ら個性豊かなキャストの出演が決定！
テレ東では2026年4月1日(水)から、水ドラ25「サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～」(毎週水曜深夜1時～)を放送します。原作は、各電子書店で好評配信中の作画・きら、原作・雙葉葵による同名作。累計280万以上のダウンロード数を記録する“不倫復讐劇”の話題作をこの度実写連続ドラマ化します。不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる３人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇が幕を開けます！
この度、本作のメインビジュアルが完成しました！３人が結成した「復讐同盟」のルールは３つ。
ルール①「秘密厳守」 復讐同盟のことは口外禁止。
ルール②「足抜け禁止」 全員が復讐を終えるまで、脱退は許さない。
ルール③「全面協力」 仲間の復讐のためには手段を選ばず、全員で協力しあって手を汚すこと。
鉄の掟によって結ばれた３人のサレ妻たち。秘密を共有し、口止めを意味する人差し指に唇を当てるポーズが、
シタ夫への私刑執行を告げる無言の合図を醸し出すメインビジュアルとなりました。
クソ夫どもを地獄に堕とすまで復讐は終われない！！
左から：落合モトキ、二階堂高嗣(Kis-My-Ft2)、髙松アロハ(超特急)
左から：増子敦貴(GENIC)、小西桜子、矢野ななか、青島心
奈津子の近所に住む気さくな青年・七瀬祐一郎(ななせゆういちろう)役を演じるのは、男女7人組ダンス&ボーカルグループGENICのメンバーとして活躍する傍ら、舞台「千と千尋の神隠し」ハク役ほか俳優としても活躍するなど多方面で注目を集める増子敦貴。将生の不倫相手・小松原乙葉(こまつばらおとは)役に、ドラマ「まどか26歳、研修医やってます！」(TBS)や「恋愛禁止」(読売テレビ)、映画「2126年、海の星をさがして」などに出演し、様々なジャンルで活躍する小西桜子。義隆の不倫相手の関根(せきね)まどか役を、ドラマ「その着せ替え人形は恋をする」(MBS)などに出演し俳優として活躍しながら、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」内の企画「超面倒くさい女」シリーズで話題となり、佐久間や芸人から「天才」と称され注目を集める矢野ななかが演じます。樹の不倫相手・モデル兼インフルエンサーの南条愛(なんじょうあい)役に、ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」(TBS)の劇中ドラマでの演技が話題となり、4月29日公開予定の映画「アギトー超能力戦争ー」の出演を控えるなど今後の活躍にさらに期待が集まる青島心が決定。
≪出演者コメント≫
奈津子の夫。老舗百貨店「丸越デパート」のフロア責任者。結婚後にモラハラ夫へと変貌し、同じ職場で働く関根まどかと不倫中。
「サレタ側の復讐」への出演が決まった時は、素直に嬉しかったです。台本を読ませていただき岸本義隆の人間性を深く知ろうとした時に、自分の心が追いついていくか心配でした。撮影をするにあたって、いかに自分自身に違和感を覚えるかを大事にしようと考えています。その違和感こそが岸本義隆なのではないかなと思います。サレタ側・シタ側、両方の視点で視聴者の方には楽しんでいただきたいと思います！
佳乃の夫。大学院の研究室に勤めている。同じ研究室の大学院生・乙葉に本気の不倫中。
＜落合モトキコメント＞
台本を読ませて頂いた感想は、しっかりとドロドロの夫婦関係を描いているなと。人に相談する事が難しい問題だと思いますが、1人で悩まず相談できる相手がいる喜び。そこにエンタメを感じました。そして旦那様には天罰をしっかり受けて頂きましょう。
＜髙松アロハコメント＞
早乙女樹役を演じさせていただきます、髙松アロハです。
今回、僕自身初めて不倫がテーマの作品に出演させて頂きます。僕が演じる樹は、人の弱さや寂しさ、誰かを求めてしまう気持ちなど、さまざまな感情が重なった人物だと感じています。役と向き合う中で、人間関係の複雑さや愛の形について改めて考えさせられました。観てくださる方に、普段真っ直ぐな僕と真逆な樹を、楽しんでいただけたら嬉しいです！樹にどんな復讐が待っているのか是非最後まで見守ってください。
奈津子の近所に住む気さくな青年。奈津子が勤めるスーパーをよく利用し、何かと奈津子のことを気にかける…。
＜増子敦貴コメント＞
七瀬祐一郎役を演じます、増子敦貴です！
七瀬くんは、主人公の奈津子さんにとって光のような希望のような存在です。夢や目標にも真っ直ぐで、マイナスイオンオーラを放っているような七瀬くんを演じたいです。どの瞬間も奈津子さんに笑顔になってもらえるように頑張ります！ファンの皆さんに新しい姿をお見せすることができると思うと、とっても楽しみです。ぜひご覧ください。
義隆の不倫相手。義隆と同じ「丸越デパート」の販売員。
＜矢野ななかコメント＞
オファーを頂いた時は「この役、私にできるのか！？」と衝撃でした！私の中でまどかはしたたかで危うさも持つ女の子。ただの軽い女性や単純な不倫相手にはしたくないと思いました。奈津子たちが復讐しがいのある存在として、視聴者の皆さんの感情を揺さぶれるよう精一杯演じます！
樹の不倫相手。樹の会社の広告モデルを務めるインフルエンサー。
＜青島心コメント＞
お話をいただき、素直にたくさん掻き乱そうと思いました。可愛らしくも憎い子になって、良い意味で嫌われたいと思います。そんな役を作れる様に撮影に挑み、作品を盛り上げていければと思います。
【とある夜、3人の“サレ妻”たちが集まり「復讐同盟」を結成する。裏切りは許さない…！全ての復讐が終わるまで、誰一人この同盟からは逃れられない】
主婦の岸本奈津子(水崎綾女)は、結婚後にモラハラ夫へと変貌してしまった義隆(二階堂高嗣)と生活する日々に心が擦り切れていた。ある日、奈津子は夫の義隆が不倫相手を家に連れ込んでいたところに鉢合わせしてしまい、２人が行為をしている姿を目撃してしまう。いてもたってもいられず家を飛び出す奈津子の元に、突然大学時代の友人である遠藤佳乃(篠田麻里子)から連絡があり、呼び出された先には、大学時代の後輩・早乙女麗奈(矢吹奈子)も居合わせ、彼女たちも皆、夫の「不倫」という裏切りに直面していた。この夜、３人は「復讐同盟」を結成。それぞれの夫への“交換復讐”を誓い…！？
≪番組概要≫【タイトル】水ドラ25「サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～」
【放送局・放送日時】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
2026年4月1日スタート 毎週水曜深夜1時～1時30分
ＢＳテレ東／2026年4月7日スタート 毎週火曜深夜24時～24時30分
【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信
▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶TVer：https://tver.jp/episodes/epuzh8fejg
▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/saretagawa/
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
【原作】『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』きら・雙葉葵(DPNブックス)
【主演】水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子
【共演】髙松アロハ(超特急)、増子敦貴(GENIC)、小西桜子、矢野ななか、青島心／落合モトキ、二階堂高嗣(Kis-My-Ft2)
【監督】白川士、頃安祐良、山下和徳
【脚本】青塚美穂、国井桂、上野詩織、島田悠子
【チーフプロデューサー】森田昇(テレビ東京)
【プロデューサー】藤田絵里花(テレビ東京)、渡邊竜(松竹)、三好英明(松竹)
【制作】テレビ東京 / 松竹
【製作著作】「サレタ側の復讐」製作委員会
【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/saretagawa/
【公式SNS】X ・ Instagram ・ TikTok：@tx_saretagawa