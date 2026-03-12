「サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～」“復讐同盟”で結束したサレ妻たちのメインビジュアル解禁！さらに二階堂高嗣(Kis-My-Ft2) 、落合モトキ、髙松アロハ(超特急) ら個性豊かなキャストの出演が決定！

テレ東では2026年4月1日(水)から、水ドラ25「サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～」(毎週水曜深夜1時～)を放送します。原作は、各電子書店で好評配信中の作画・きら、原作・雙葉葵による同名作。累計280万以上のダウンロード数を記録する“不倫復讐劇”の話題作をこの度実写連続ドラマ化します。不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる３人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇が幕を開けます！

この度、本作のメインビジュアルが完成しました！３人が結成した「復讐同盟」のルールは３つ。

ルール①「秘密厳守」 復讐同盟のことは口外禁止。

ルール②「足抜け禁止」 全員が復讐を終えるまで、脱退は許さない。

ルール③「全面協力」 仲間の復讐のためには手段を選ばず、全員で協力しあって手を汚すこと。

鉄の掟によって結ばれた３人のサレ妻たち。秘密を共有し、口止めを意味する人差し指に唇を当てるポーズが、

シタ夫への私刑執行を告げる無言の合図を醸し出すメインビジュアルとなりました。

クソ夫どもを地獄に堕とすまで復讐は終われない！！

不倫は地獄への入り口…!?

妻たちを裏切り、復讐されるクズな“シタ夫”に

二階堂高嗣(Kis-My-Ft2) 、落合モトキ、髙松アロハ(超特急) が決定！

左から：落合モトキ、二階堂高嗣(Kis-My-Ft2)、髙松アロハ(超特急)

モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決心する岸本奈津子(きしもとなつこ)役に水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃(えんどうよしの)役に篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈(さおとめれいな)役に矢吹奈子が決定しているのは既報の通りですが、この度、個性豊かな共演者を一挙解禁！

奈津子のモラハラ夫・岸本義隆(きしもとよしたか)役にKis-My-Ft2のメンバーとして活躍するほか、映画「おとななじみ」など数多くの作品に出演、配信ドラマ「Make up ×××～美しきサレ妻メイクの逆襲～」では主演を務めるなど俳優としても活動の幅を広げる二階堂高嗣が決定。大学院の研究室に勤める佳乃の夫・遠藤将生(えんどうまさき)役を演じるのは、大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」(NHK)、「そこから先は地獄」(日本テレビ) などに出演し、多彩な役柄を見事に演じ分け、繊細で真摯な演技で視聴者を魅了する落合モトキ。麗奈と結婚しても女遊びが止まらない若手経営者・早乙女樹(さおとめいつき)役を、メインダンサー＆バックボーカルグループ超特急のメンバーとして活躍するだけでなく、W主演を務めた現在公開中の映画「純愛上等！」、現在放送中のドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」(日本テレビ)など多数の作品に出演する髙松アロハが演じます。

さらに、奈津子の癒やしの存在となる青年役に増子敦貴(GENIC)

それぞれのクズ夫の不倫相手役に

小西桜子、矢野ななか、青島心が決定！

左から：増子敦貴(GENIC)、小西桜子、矢野ななか、青島心

奈津子の近所に住む気さくな青年・七瀬祐一郎(ななせゆういちろう)役を演じるのは、男女7人組ダンス&ボーカルグループGENICのメンバーとして活躍する傍ら、舞台「千と千尋の神隠し」ハク役ほか俳優としても活躍するなど多方面で注目を集める増子敦貴。将生の不倫相手・小松原乙葉(こまつばらおとは)役に、ドラマ「まどか26歳、研修医やってます！」(TBS)や「恋愛禁止」(読売テレビ)、映画「2126年、海の星をさがして」などに出演し、様々なジャンルで活躍する小西桜子。義隆の不倫相手の関根(せきね)まどか役を、ドラマ「その着せ替え人形は恋をする」(MBS)などに出演し俳優として活躍しながら、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」内の企画「超面倒くさい女」シリーズで話題となり、佐久間や芸人から「天才」と称され注目を集める矢野ななかが演じます。樹の不倫相手・モデル兼インフルエンサーの南条愛(なんじょうあい)役に、ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」(TBS)の劇中ドラマでの演技が話題となり、4月29日公開予定の映画「アギトー超能力戦争ー」の出演を控えるなど今後の活躍にさらに期待が集まる青島心が決定。

≪出演者コメント≫

■二階堂高嗣(Kis-My-Ft2)／岸本義隆役

奈津子の夫。老舗百貨店「丸越デパート」のフロア責任者。結婚後にモラハラ夫へと変貌し、同じ職場で働く関根まどかと不倫中。

＜二階堂高嗣コメント＞

「サレタ側の復讐」への出演が決まった時は、素直に嬉しかったです。台本を読ませていただき岸本義隆の人間性を深く知ろうとした時に、自分の心が追いついていくか心配でした。撮影をするにあたって、いかに自分自身に違和感を覚えるかを大事にしようと考えています。その違和感こそが岸本義隆なのではないかなと思います。サレタ側・シタ側、両方の視点で視聴者の方には楽しんでいただきたいと思います！

■落合モトキ／遠藤将生役

佳乃の夫。大学院の研究室に勤めている。同じ研究室の大学院生・乙葉に本気の不倫中。



＜落合モトキコメント＞

台本を読ませて頂いた感想は、しっかりとドロドロの夫婦関係を描いているなと。人に相談する事が難しい問題だと思いますが、1人で悩まず相談できる相手がいる喜び。そこにエンタメを感じました。そして旦那様には天罰をしっかり受けて頂きましょう。

■髙松アロハ(超特急)／早乙女樹役

麗奈の夫。美容系の会社を経営している。女遊びが激しいが、根は優しく、数いる女性の中でも麗奈を１番愛している。



＜髙松アロハコメント＞

早乙女樹役を演じさせていただきます、髙松アロハです。

今回、僕自身初めて不倫がテーマの作品に出演させて頂きます。僕が演じる樹は、人の弱さや寂しさ、誰かを求めてしまう気持ちなど、さまざまな感情が重なった人物だと感じています。役と向き合う中で、人間関係の複雑さや愛の形について改めて考えさせられました。観てくださる方に、普段真っ直ぐな僕と真逆な樹を、楽しんでいただけたら嬉しいです！樹にどんな復讐が待っているのか是非最後まで見守ってください。

■増子敦貴(GENIC)／七瀬祐一郎役奈津子の近所に住む気さくな青年。奈津子が勤めるスーパーをよく利用し、何かと奈津子のことを気にかける…。＜増子敦貴コメント＞七瀬祐一郎役を演じます、増子敦貴です！七瀬くんは、主人公の奈津子さんにとって光のような希望のような存在です。夢や目標にも真っ直ぐで、マイナスイオンオーラを放っているような七瀬くんを演じたいです。どの瞬間も奈津子さんに笑顔になってもらえるように頑張ります！ファンの皆さんに新しい姿をお見せすることができると思うと、とっても楽しみです。ぜひご覧ください。

■小西桜子／小松原乙葉役

将生の不倫相手。将生が勤める研究室の大学院生。

＜小西桜子コメント＞

キャッチーで刺激的な物語でありながら、人の欲望や弱さを容赦なく映し出す作品だと感じました。台本を読み進めるほどにスカッとしたり、わくわくしたりと感情が忙しく、運命にじわじわ絡め取られていく姿は苦しくも、目が離せない美しさがありました。許されないと知りながら惹かれてしまう心の機微を、丁寧に向き合って演じたいと思います。是非、最後まで見届けていただけたらうれしいです。

■矢野ななか／関根まどか役

義隆の不倫相手。義隆と同じ「丸越デパート」の販売員。



＜矢野ななかコメント＞

オファーを頂いた時は「この役、私にできるのか！？」と衝撃でした！私の中でまどかはしたたかで危うさも持つ女の子。ただの軽い女性や単純な不倫相手にはしたくないと思いました。奈津子たちが復讐しがいのある存在として、視聴者の皆さんの感情を揺さぶれるよう精一杯演じます！

■青島心／南条愛役

樹の不倫相手。樹の会社の広告モデルを務めるインフルエンサー。



＜青島心コメント＞

お話をいただき、素直にたくさん掻き乱そうと思いました。可愛らしくも憎い子になって、良い意味で嫌われたいと思います。そんな役を作れる様に撮影に挑み、作品を盛り上げていければと思います。

≪イントロダクション≫

【とある夜、3人の“サレ妻”たちが集まり「復讐同盟」を結成する。裏切りは許さない…！全ての復讐が終わるまで、誰一人この同盟からは逃れられない】

主婦の岸本奈津子(水崎綾女)は、結婚後にモラハラ夫へと変貌してしまった義隆(二階堂高嗣)と生活する日々に心が擦り切れていた。ある日、奈津子は夫の義隆が不倫相手を家に連れ込んでいたところに鉢合わせしてしまい、２人が行為をしている姿を目撃してしまう。いてもたってもいられず家を飛び出す奈津子の元に、突然大学時代の友人である遠藤佳乃(篠田麻里子)から連絡があり、呼び出された先には、大学時代の後輩・早乙女麗奈(矢吹奈子)も居合わせ、彼女たちも皆、夫の「不倫」という裏切りに直面していた。この夜、３人は「復讐同盟」を結成。それぞれの夫への“交換復讐”を誓い…！？

≪番組概要≫