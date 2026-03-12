◆姫路競馬６日目（３月１２日）

《小牧 太》

２勝を挙げて５０勝。ジグラート（１１Ｒ）で重賞制覇を目指す。「何とかしたい」（◎）。スマートセラム（７Ｒ）も「すんなりハナを切れたら」（◎）。ミートザターゲット（６Ｒ）は「じっくり乗ってみる」（○）。テクノグルーヴ（９Ｒ）も「前走は何もかもがうまくいった」（○）。ダイゴリュウジン（８Ｒ）は「前走の内容がもうひと息で…」（△）。

《杉浦 健太》

２１勝。ヴィヴラガレット（８Ｒ）に力が入る。「前走が強かった」（◎）。クレスコロッキー（６Ｒ）も「久々を使ってよくなっていれば」（◎）。アルヴィエンヌ（１０Ｒ）は「じっくり乗ってみて」（○）。セイルオンセイラー（１１Ｒ）も「スピードはありそう。位置を取れたら」（○）。

《小谷 哲平》

１勝加算で１７勝。期待のヘラルドバローズ（１１Ｒ）は「ハナか２番手でレースを進めることができれば」（◎）。メルクーア（３Ｒ）も「逃げた方が内容はいい。１番枠がカギ」（◎）。ミラクルサーダ（１Ｒ）は「力量差のないメンバー構成。前、前から思い切って攻めたい」（○）。サンエルサ（６Ｒ）も「ここ２走、後方からのレースになったが、今回は先行しても」（○）。ウィスピースノー（８Ｒ）は「大外枠はいい。砂をかぶらない位置を確保したい」（○）。ワンダーカラフル（１２Ｒ）も「馬体が減ってピリッとしてくれば」（○）。ナリタセレーノ（７Ｒ）は「状態は２走前に騎乗した時より上」（○）。

《笹田 知宏》

１３勝。ラッキードリーム（１１Ｒ）に手応え。「調子が上がってくるとゲートがうるさくなる。そこを気をつけたい」（◎）。タガノテツ（１０Ｒ）も「追い出してから甘くなるのが課題。もう一列前で競馬できれば」（◎）。グランゲレーロ（９Ｒ）は「前走はスタートのタイミングが合わず流れに乗れなかった。前、前で運べれば」（○）。

《川原 正一》

１勝を加え１０勝。メイショウカジキ（７Ｒ）で一走入魂。「展開が向けばチャンスはあるはず」（◎）。

《土方 颯太》

８勝。ファイヤサラマンダ（５Ｒ）に気合。「転入２戦目で前進してくれた」（◎）。テキサスツイスター（６Ｒ）は「Ｃ２で２着２回と能力はあるが、休み明けがどうか」（○）。ウエルカムキリシマ（１２Ｒ）も「砂をかぶらない位置を取れたら」（○）。

《大山 真吾》

１勝追加で８勝。ドゥーエニシング（８Ｒ）に前進を見込む。「積極的に行きたい」（◎）。ヒマリアン（３Ｒ）は「良馬場ならもう少し走っていい」（○）。

《新庄 海誠》

７勝。サンライズホープ（１１Ｒ）に好感触。「距離は合うし、状態もいい。前走から馬の気持ちが変わっていれば」（◎）。タンバッフェ（７Ｒ）も「前走のように気分よく走ってくれたら」（◎）。ブラーブデシジョン（１０Ｒ）は「２走前に悪くなかった１４００メートル戦に戻ってどうか」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触