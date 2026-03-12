【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#13

前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。（毎週木曜掲載）

◇ ◇ ◇

「森本さんはね、3打席凡退しても4打席目に狙い球を絞って、相手のエースから決勝打を打つ--そんなタイプの打者でしたよ」

以前、元近鉄バファローズの主砲・栗橋茂から聞いた森本評を伝えてみた。

「そんな嬉しいことを言ってくれる人がいるの。近鉄の左打ちの？ あの子もいい打者だったね」

「自分としてはそこまでの意識はなかったけどね。2ストライクまではフルスイングして、追い込まれると当てに行っていたよ」

と語る森本だが、対戦相手チームの主力選手から見ても「勝負強いクセ者打者」の強烈なイメージがあったことは確かだ。

得点圏打率も高く、現代の細かい打者成績の指標からすれば、契約更改でも高い評価が得られたことだろう。

しかし、契約更改は「ハンコを押すだけ」だったという。

「早いときは、3分ぐらいで帰ったことがあるよ。俺の場合、交渉なんかしたことさえなかった。ただ話を聞いて、提示された金額を見てハンコを押して終わり。というのは、あの当時のパ・リーグで黒字球団なんてなかったでしょう。阪急にしても観客席はガラガラの不人気球団だったし、球団経営は親会社におんぶに抱っこだったことはわかっていた。その認識が根底にあったからね」

打席では勝負師だったが、契約更改の席では諸事情をわきまえた良識派の紳士だった。森本の現役時代は「巨人・大鵬・玉子焼き」と呼ばれた巨人人気全盛期。巨人と対戦するセ・リーグの5球団はその恩恵に預かるが、パ・リーグは1969年に起きた「黒い霧事件」の余波もあって、人気はどん底時代だった。

「他の選手の誰がどのくらいもらっていたとか知らなかったし、昔は代理人が交渉の間に入ることもなかったからね」

ところが、76年、中日ドラゴンズとの4対3の大型トレード（阪急は森本、戸田善紀、大石弥太郎、小松健二と、中日は島谷金二、稲葉光雄、大隅正人との交換）でその実情を知ることになる。

「トレードされて、中日の球団幹部に『森本さんの年俸って、こんなものだったのですか？』と驚かれたよ。『これでは交換相手の三塁手・島谷との釣り合いが取れない』と言ってくれて、かなり年俸をアップしてくれたよ」

当時を振り返って語る。

「これは後悔と言えば後悔かな。自分でもアホだったな、とは思うよ。でも阪急の選手は俺以外もそんなにもらっていなかったはずだよ」

西本幸雄監督時代に67〜69年からパ・リーグ3連覇を達成。71〜72年もリーグ連覇、前後期制が導入された73年は後期優勝。74年に上田利治が監督就任してからは、同年に後期優勝、75〜78年はリーグ4連覇（75〜77年は日本シリーズも制し、3連覇）を成し遂げ、文字通り黄金時代だった頃の内部事情である。

（中村素至／ノンフィクションライター）