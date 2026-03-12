米大リーグ・アストロズで今季からプレーする今井達也投手が11日（日本時間12日）、マーリンズとのオープン戦に先発。3回無安打無失点、4奪三振の完ぺきな投球を見せた。これでオープン戦3試合、計6イニングを投げて未だ無失点。日本のファンからは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ“電撃参戦”を待望する声も上がった。

今井は初回1死から2者連続三振。その後もマーリンズ打線を寄せ付けず、3回を打者9人で終えた。投じた35球のうち、24球がストライク。最速は98.5マイル（約158.4キロ）を計測した。

西武からメジャーへ渡り、期待を抱かせる投球を見せた今井。X上でもファンから「仕上がってるね」「順調すぎて怖い」「怪我せん限り、山本、ダルと同格の成績残すでしょう」「これは本物」「今シーズン凄い成績になるんじゃない？！」などと喝采を浴びていた。

さらには「今井WBCに必要すぎる！」「頼むから決勝投げてくれんか？」「ちょっとマイアミに来ないか？」「すぐ近場だから来れるでしょ？」「早くきてくれーー」「Last SAMURAI」などと、マイアミで準々決勝以降を戦う侍ジャパンに合流を待望する声まで上がっていた。



（THE ANSWER編集部）