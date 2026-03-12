ポール・スキーンズ（パイレーツ／先発投手／23歳）空軍パイロットの卵から転身した剛腕

新人王の翌年、早くもサイ・ヤング賞に輝いた空軍のパイロットになるはずだった剛腕投手。

【投手編】スクーバル 実父は死別、母は麻薬依存で…幼少期を児童養護施設で過ごした苦労人

高校卒業後、空軍の戦闘機乗りになることを目指して、エリートが集うコロラドスプリングスの空軍士官学校に入学。ここの野球チームでプレーしているうちに球速がどんどんアップしたため、将来の目標をメジャーリーガーに変更。

2年終了時に強豪ルイジアナ州立大に転学し、ここで華々しい活躍をしてドラフトで全体1位指名を受けた。

▽年齢=23

所属=パイレーツ

右投げ右打ち

ポジション=先発投手

今季年俸=約1億9000万円

昨季の成績=32試合 10勝10敗 防御率1.97

ローガン・ウェブ（ジャイアンツ／先発投手／29歳）ゴロ比率が極めて高いシンカーボーラー

シンカーとスライダーを多投してゴロを引っかけさせることに徹するサンフランシスコ・ジャイアンツのエース。

メジャーリーグを代表するシンカーボーラーの一人で、ゴロの比率が際立って高い。弱点は疲労がたまるとボールが浮いて一発を食らいやすいこと。

長所は酷使しても壊れない耐久性。日本にはいないタイプの投手なので、侍ジャパン戦で使えば好投する可能性がある。

▽年齢=29

所属=ジャイアンツ

右投げ右打ち

ポジション=先発投手

今季年俸=約28億3000万円

昨季の成績=34試合 15勝11敗 防御率3.22

ノーラン・マクリーン（メッツ／先発投手／24歳）“3000回転”の速球が武器のエース候補

昨年8月にメッツでメジャーデビューした先発右腕。デビュー後はスキーンズを彷彿とさせるパワーピッチングを見せたため、将来のエース候補と見なされるようになった。

WBCではブルペンに入って中継ぎで起用されるが、違和感を覚えるようなことはない。大学時代は二刀流で右翼手兼リリーフ投手としてプレーしていたからだ。

一番の武器はスピン量が3000もあるフォーシーム。浮き上がる軌道のため奪三振率が高い。

▽年齢=24

所属=メッツ

右投げ右打ち

ポジション=先発投手

今季年俸=約1億2000万円

昨季の成績=8試合 5勝1敗 防御率2.06

メイソン・ミラー（パドレス／救援投手／27歳）速球の平均球速はメジャー最速

元阪神の守護神ロベルト・スアレスがFAでチームを去ったため、今季はクローザーを担う剛腕リリーバー。

一番のウリはフォーシームの平均球速がメジャーで一番速いこと。昨年の平均球速は162.8キロで、前年より0.5キロアップした。

ただ、160キロ超のスピードがあっても、軌道がフラットなら打たれてしまう。ミラーの剛速球も、そんな傾向があり、一番の武器になっているのはスライダーだ。

▽年齢=27

所属=パドレス

右投げ右打ち

ポジション=救援投手

今季年俸=約1億2000万円

昨季の成績=60試合 1勝2敗22S 防御率2.63

マシュー・ボイド（カブス／先発投手／35歳）性被害少女を救う敬虔なクリスチャン

昨年カブスに来て救世主になった。2023年にトミー・ジョン手術を受けたことで、以前より球速がアップした。

敬虔なクリスチャンで社会貢献活動に熱心。数年前からアフリカのウガンダで犯罪組織に誘拐されて売春を強要された少女たちを救う施設の建設に取り組んでおり、すでに数百人の少女を収容。社会復帰に向けた訓練を施したうえで、社会に送り出している。

高潔な人柄で面倒見もいいため、チーム内でも人気がある。

▽年齢=35

所属=カブス

左投げ左打ち

ポジション=先発投手

今季年俸=約22億2000万円

昨季の成績=31試合 14勝8敗 防御率3.21