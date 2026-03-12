タリク・スクーバル（タイガース／先発投手／29歳）

2年連続でサイ・ヤング賞に輝いたチェンジアップとスライダーが武器のサウスポー。ピッチャーとしての特徴は細かいコントロールにこだわらず、ストライクゾーンにどんどん投げ込むこと。これは三振より効率よくアウトをとることを最優先にしているからだ。

【野手編】アーロン・ジャッジはMLB最高峰のスラッガー 昨季PSは打率5割をマーク

家庭環境に恵まれず、生まれる前に実父が死亡。母親が麻薬依存で治療を受けていたため、幼少期を児童養護施設で過ごした苦労人。ドラフト9巡目指名という低い評価でプロ入りしたが、そのようなことになったのは高校の最終学年でトミー・ジョン手術を受けたため、フルカバーの奨学金で迎え入れてくれる大学が、シアトルにある小規模校しかなかったからだ。

サイ・ヤング賞を2年連続で受賞したのに、オフの間、トレード情報が飛び交っていたのは、今季終了後にFAになるからだ。タイガースは何とかして引き留めようとしているが、スクーバル側は4億ドル（約612億円）規模の契約を望んでいるとされ、両者が歩み寄る気配は全くない。

WBCでは左打者の多い侍ジャパン戦で先発する可能性がある。大谷翔平に対してはこれまで9打数1安打、鈴木誠也には6打数1安打、吉田正尚には3打数無安打と、この3人にはほとんど打たれていない。侍ジャパンはUSA戦にエース山本由伸を先発させる可能性が高い。こちらもUSA代表の面々にほとんど打たれていないので、息詰まる投手戦になることが予想される。

▽年齢=29

所属=タイガース

左投げ右打ち

ポジション=先発投手

今季年俸=約49億円

昨季の成績=31試合 13勝6敗 防御率2.21