カル・ローリー（マリナーズ／捕手／29歳）

昨シーズン60本塁打を放ってメジャーを代表するホームランバッターと見なされるようになった強打の捕手。

【野手編】アーロン・ジャッジはMLB最高峰のスラッガー 昨季PSは打率5割をマーク

60本塁打は薬物の力を借りずに打ち立てたシーズン本塁打記録ではジャッジの62本と、マリスの61本に次ぐ偉大な記録であるため、例年ならすんなり満票でMVPに選出されたと思われるが、昨年はジャッジも好調でMVP投票は両者の一騎打ちに。1位票を17票獲得したジャッジが、13票のローリーを上回ったのは貢献ポイントの差だろう。

ローリーは2022年から3年連続で30本塁打前後を打った実績があるが、昨年は序盤から異次元のペースで一発を量産した。これは魚雷型のトルピードバットを使い始めたことが大きい。とくに右打席ではバットの抜けがよくなり、8.41打数に1本という驚異的なペースで本塁打を放った。

現監督のダン・ウィルソンがマイナーで捕手インストラクターをしていたころ、マンツーマンで指導を受けて一流の捕手になるイロハを学んだ。2人は太い絆で結ばれており、24年8月下旬にウィルソンが監督に就任した後、マリナーズと6年総額約160億7000万円の長期契約を交わし、師匠を支え続けていく姿勢を鮮明にした。

一昨年、ゴールドグラブ賞に輝いただけでなく、ベストの中のベストに贈られるプラチナグラブ賞も併せて受賞しているが、昨年はバッティングにオールインしていたため、盗塁阻止率が大幅に低下した。

▽年齢=29

所属=マリナーズ

右投げ両打ち

ポジション=捕手

今季年俸=約26億8000万円

昨季の成績=159試合 打率.247 60本塁打 125打点