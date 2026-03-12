【トランプ2.0 現地リポート】

【写真】テキサス州で予想外の勝利 民主党の新星タラリコが共和党優位の“神話”を崩すか

イラン戦争が開戦から1週間あまり。衝撃だったのは爆撃の規模だけでなく、その異様な速さだ。背景として指摘されるのがAIの導入である。

ウォールストリート・ジャーナルは今回の戦争について、AIが戦争を「ターボ化」していると報じた。他のメディアでも、「AI支援型戦争」「AI主導に近づく戦争」などの表現が目立ち始めている。もちろん、まだロボットが自律的に戦っているわけではない。AIが活躍するのは戦場の舞台裏だ。情報収集から作戦計画、被害評価まで幅広く使われる。

特に標的候補の抽出では、通信傍受や監視映像、センサー情報など、人間では処理しきれない膨大なデータを分析し、短時間で標的を絞り込む。最終的な攻撃判断は人間が下す。ただ問題なのは、その「判断までの時間」が急速に短くなっていることだ。

英ガーディアン紙は、「イラン戦争は、思考よりも速いAI爆撃の時代を告げる」と警告した。記事が指摘するのは「判断時間の圧縮」である。AIが高速で提示した情報を前にして、人間は急いで決めるしかなくなる。また、AIが示した分析を人間が十分疑わず受け入れてしまう「自動化バイアス」も起きやすい。

象徴的なのが、米国防総省AIを供給するアンソロピックが、自社AI（クロード）の自律標的化利用、つまり「人が確認せず攻撃目標を決める」目的での使用に難色を示したことだ。そのため国防総省はクロードを防衛調達から外す方向を示し、ほぼ同時に競合のオープンAI（ChatGPT）との契約を締結し、物議を醸している。軍事判断をAIにどこまで委ねるのかは、すでに企業倫理を超える安全保障上の問題になっている。

一方で、AIが戦争を高速化する中で起きた悲劇として、イラン南部ミナブの小学校爆撃が重い問いを投げかけている。責任の所在はいまだ明らかではないが、複数メディアによる検証ではアメリカ軍による可能性が高い。

古い標的情報や確認不足の可能性も議論されている。AIによる誤爆と断定はできないが、見えてきたのは、AIが戦争を自動化したというより、人間が「疑う時間」を失い始めた現実である。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）