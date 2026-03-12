【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】

【連載初回】オモシロの側面まで神棚に奉るのはつまらない

「ツイスト・アンド・シャウト」

◇ ◇ ◇

1963年2月11日、アルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』の曲を一気に録音する「マラソンセッション」の最後の曲。

この曲のリードボーカルを担当するジョンの声のコンディションが元々悪かった上に、長い長いマラソンのゴール寸前である。声がしゃがれてること、しゃがれてること。

しかしケガの功名か、火事場のバカ力か、災い転じた名唱となり、その後の世界のロックシンガーの多くがしゃがれ声なのは、この曲も何パーセントか影響しているはずである。

試聴リンクを注意深く聴いていただきたい。演奏が終わった瞬間、再生時間「2:28」のところで「ゲホッ」と咳をしているような音が聴こえる。マラソンを走りきったジョンの一息、いや「一咳」だと思われるのだが、どうだろう。【オリジナル記事で試聴する】

この曲は「レノン=マッカートニー」の作品ではなく、アメリカのアイズレー・ブラザーズによるもっちゃりとしたバージョン（62年）をテンポアップしたカバーである。

しかしアイズレー版も実はカバーで、オリジナルはトップ・ノーツというグループによる（61年）。プロデューサーはフィル・スペクター。ビートルズはその後、フィルと絡むことになるのだが、それは数カ月後にまた。

アルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』に入っているものの、元々は前年にリリースしたデビューシングル『ラヴ・ミー・ドゥ』のB面。今回は、すいません、ちょっとマニアックにコード（和音）の話を。とにかく奇妙なのだ。

特に歌い出し「♪アズ・アイ【ライト・ディス】レター」「♪センド・マイ【ラブ・トゥ】ユー」。【 】内の響きに耳を澄ませていただけると、何か異物が混入しているような、変な響きになっているのが分かるはず。ここ、専門的にいえばキーDにおける「C#7」というコードなのだが、それはともかく。

「奇妙」「異物」「変」など、もしかしたらイチャモンに聞こえるかもしれないが、いやいや。そういう不思議な響きを、徹底的に追求し、楽しみ続けたのが「レノン=マッカートニー」の真骨頂なのだ。

あと、エンディングの「♪ユー・ユー・ユー」（B♭→C→D）も相当に野心的だった。だったのだが、その後、この進行を子供の頃に親しんだ日本人の耳には、普通に聴こえるかも。この曲で──「♪おお ガッチャマン ガッチャマーン」。

▽スージー鈴木（音楽評論家） 1966年、大阪府東大阪市生まれ。早大政治経済学部卒業後、博報堂に入社。在職中から音楽評論家として活動し、10冊超の著作を発表。2021年、55歳になったのを機に同社を早期退職。主な著書に「中森明菜の音楽1982−1991」「〈きゅんメロ〉の法則」「サブカルサラリーマンになろう」など。半自伝的小説「弱い者らが夕暮れて、さらに弱い者たたきよる」も話題に。最新刊「日本ポップス史 1966-2023: あの音楽家の何がすごかったのか」が11月に発売予定。ラジオDJとしても活躍中。