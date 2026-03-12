「大人でも難易度高い！」あの100均の人気ブロックにビッグサイズが登場

ダイソーで人気のプチブロックの盆栽シリーズ。ついに通常よりも大きめサイズのバージョンが登場していました！まったり動画でも観ながらやってみよう…なんて軽い気持ちで挑戦したことを後悔。対象年齢が12歳以上だなんて、「本当に！？」とツッコミたくなるほど難易度が高い部分もあり、存分に楽しめました！

商品情報

商品名：プチブロックDX（しだれ桜）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480798325

ダイソーの人気ブロックに大サイズの『プチブロックDX（しだれ桜）』が登場！

ダイソーで人気が高い、プチブロックの盆栽シリーズ。なんと、ついに通常の商品よりも大きいサイズのバージョンが出ていたので、試しに購入してみました！

それが、こちらの『プチブロックDX（しだれ桜）』。これからの季節にぴったりな、枝垂桜をモチーフにしたブロックです。

価格は330円（税込）です。筆者が訪れた店舗では、おもちゃ売り場に陳列されていました。

中には説明書と土台、細かいブロックが2袋入っています。

この時点で、袋から丸見えなブロックの多さに、ちょっぴり委縮してしまいました…！

とにかくブロックの数が多いので、組みごたえがあります。

必要なブロック数が説明書に書かれており、数量を確認する必要がありますが、その準備段階でも既に大変です。

説明書のボリュームも、通常のプチブロックと比べて大幅にアップ！

表面のみならず、裏面にもびっしりと作業工程が書かれています。

図解付きだから作業自体は簡単！ただ難しいポイントも…

説明書の図解を見ながら位置を正しく理解して、効率よく組めば作業自体は簡単！

ブロックがかなり小さく数も多いので、紛失しないようにだけ注意が必要です。

割とスムーズに組めたのですが、ボールジョイントが付いている分、最後のパーツを組み合わせる作業の難易度がぐんと上がっています。

また、このジョイント部分は硬いので、パチンとはめ込む必要があります。

枝垂桜なので枝が細く、接続部の面積が狭いため崩れやすいこともあり、ジョイントをはめ込むと枝自体が崩れ、花びらが崩れる…ということの繰り返しで、正直イラっとしてしまいました。

大人にとっても難易度が高めで程よい達成感を味わえる！

リラックスタイムにまったりと動画を観ながら組んでいたので、完成まで約1時間半かかりました。

完成形は少し違う仕上がりになってしまったかもしれませんが、それっぽい形にまとまったので良しとします！

サイズ感がわかりやすいように、iPhoneの隣に並べてみました。

立体感はあるもののコンパクトなので、ちょっとした場所に飾りやすいですよ。

ちなみに、通常のプチブロックと同じく、対象年齢は12歳以上となっています。

「えっ！ダイソーさん本当！？」と、ついツッコミを入れたくなるほど、正直大人にも難易度が高く、程よい達成感を味わえました！

今回は、ダイソーの『プチブロックDX（しだれ桜）』をご紹介しました。

ブロックとしての完成度が高いので、ちょっと難しさはあるけれど挑戦する価値アリ！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。