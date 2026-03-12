1本で2役って…本当？「まさにマジック！」いいこと尽くしの100均小物収納グッズ

ダイソーで見つけた面ファスナーが超優秀でした！1本のテープにフックとループが混在しているため、貼り間違いの心配がなく手軽に使える便利グッズ。チクチクしないやさしい手触りでゴミも付きにくく、ベッド周りのリモコン収納やケーブル整理にもぴったり。「まさにマジック！」と言いたくなる使い心地だったんです♪

商品情報

商品名：フリーマジック（黒、熱に強い粘着、25mm×15cm）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：25mm×15cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4905429019601

1本で2役！雄雌両用の面ファスナーが想像以上に便利だった

ダイソーの電気小物売り場で見つけた『フリーマジック（黒、熱に強い粘着、25mm×15cm）』。熱に強い粘着付きの面ファスナーで、お値段は￥110（税込）。最初は「1本で2役って本当？」と半信半疑でしたが、実際に使ってみると想像以上に便利な収納グッズでした。

この面ファスナーの特徴は、1本のテープの中にフック（凸）とループ（凹）が混在していること。普通の面ファスナーはオスとメスを別々に用意する必要がありますが、このタイプはテープ同士を重ねるだけでくっつきます。そのため、付け間違いが起こらないのが大きなポイントです。

使い方はハサミで必要なサイズにカットして、そのまま貼り付けるだけ。この時、ハサミに粘着剤が付着する場合があるので、注意が必要です。

ダイソーの『フリーマジック（黒、熱に強い粘着、25mm×15cm）』を実際に使ってみた！

早速ベッドまわりのリモコン収納に使ってみました。ベッド周辺は掃除をしてもホコリが出やすい場所ですが、この面ファスナーはゴミが付きにくいのでとても快適。リモコンを定位置に固定できるので、探す手間も減りました。

さらに嬉しいのが、通常の面ファスナーのようなチクチク感がないこと。肌触りがやさしく、触れても痛くありません。

また、このテープは熱にも強いので、今度は電源タップやケーブルの整理にも使ってみようと思っています。小物がスッキリ片付くので、いい買い物でした♪

今回はダイソー『フリーマジック（黒、熱に強い粘着、25mm×15cm）』をご紹介しました。

ちょっとした工夫で収納や整理がぐっとラクになる便利グッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。