1本で2役って…本当？「まさにマジック！」いいこと尽くしの100均小物収納グッズ
商品情報
商品名：フリーマジック（黒、熱に強い粘着、25mm×15cm）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：25mm×15cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4905429019601
1本で2役！雄雌両用の面ファスナーが想像以上に便利だった
ダイソーの電気小物売り場で見つけた『フリーマジック（黒、熱に強い粘着、25mm×15cm）』。熱に強い粘着付きの面ファスナーで、お値段は￥110（税込）。最初は「1本で2役って本当？」と半信半疑でしたが、実際に使ってみると想像以上に便利な収納グッズでした。
この面ファスナーの特徴は、1本のテープの中にフック（凸）とループ（凹）が混在していること。普通の面ファスナーはオスとメスを別々に用意する必要がありますが、このタイプはテープ同士を重ねるだけでくっつきます。そのため、付け間違いが起こらないのが大きなポイントです。
使い方はハサミで必要なサイズにカットして、そのまま貼り付けるだけ。この時、ハサミに粘着剤が付着する場合があるので、注意が必要です。
ダイソーの『フリーマジック（黒、熱に強い粘着、25mm×15cm）』を実際に使ってみた！
早速ベッドまわりのリモコン収納に使ってみました。ベッド周辺は掃除をしてもホコリが出やすい場所ですが、この面ファスナーはゴミが付きにくいのでとても快適。リモコンを定位置に固定できるので、探す手間も減りました。
さらに嬉しいのが、通常の面ファスナーのようなチクチク感がないこと。肌触りがやさしく、触れても痛くありません。
また、このテープは熱にも強いので、今度は電源タップやケーブルの整理にも使ってみようと思っています。小物がスッキリ片付くので、いい買い物でした♪
今回はダイソー『フリーマジック（黒、熱に強い粘着、25mm×15cm）』をご紹介しました。
ちょっとした工夫で収納や整理がぐっとラクになる便利グッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。