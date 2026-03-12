まさに求めてたサイズ感！ミニミニだけどちゃ〜んと使える100均バッグ

ダイソーに売っているミニミニサイズのクリアバッグは、推し活アイテムを入れる使い方がぴったり！小さなマスコットやミニフィギュアを入れると、ミニバッグのような見た目になって可愛く飾れます♡クリア素材で中身が見えるから、バッグの中で迷子になりがちな細かな持ち物をまとめるのにもちょうどいい存在です。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：クリアバッグ（ミニ、A）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480936758

手のひらサイズが可愛い！バッグに付けて使えるミニミニサイズ！ダイソーの『クリアバッグ（ミニ、A）』

ダイソーの推し活グッズ売り場で、ミニミニサイズのクリアバッグを発見！透明感のあるクリア素材でできていて、手のひらに収まるくらいのコンパクトなサイズです。

見た目はかなり小さめですが、ちゃんとバッグの形をしていて、ちょっとした小物入れとして使えます。

持ち手部分は片側だけ取り外しができる仕様。バッグの持ち手などに通して固定できるので、カラビナなどの金具を用意しなくても取り付けられます。太めのハンドルにも通しやすい作りです。

マチ付きだから見た目以上に入る！推し活にも小物収納にも◎

ミニチュア感のある見た目が可愛く、推し活グッズを入れて楽しむ使い方にぴったり♡小さなマスコットやミニフィギュアを入れると、ミニバッグとしてしっかり存在感が出ます◎

ミニサイズでもマチがしっかりあるおかげで、立体的な小物も入れやすいです。バッグにつけて持ち歩いたり、そのままお部屋に飾っても可愛いですよ。

中身が見えるクリア素材なので、入れたものを確認しやすいのも扱いやすいポイント。リップや絆創膏、目薬など、よく使うアイテムをまとめて入れておくと、バッグの中で探す手間が減ります。

バッグの内側に取り付けておけば、必要なときにサッと取り出せるのも便利。ポケットが少ないバッグを使っているときにも役立ちます。

今回は、ダイソーの『クリアバッグ（ミニ、A）』をご紹介しました。サイズはかなり小さめですが、使い方を考えると活躍の場は意外と多そう。推し活アイテムとしても、小物収納としても楽しめるアイテムです。

小さなグッズを可愛く持ち歩きたい人や、バッグの中の小物整理に悩んでいる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。