「我々は結果以上に優れていた」マドリーに０−３完敗…マンC指揮官ペップの思い。大逆転できる？「何が起こるか分からない」【CL】

「我々は結果以上に優れていた」マドリーに０−３完敗…マンC指揮官ペップの思い。大逆転できる？「何が起こるか分からない」【CL】