「我々は結果以上に優れていた」マドリーに０−３完敗…マンC指揮官ペップの思い。大逆転できる？「何が起こるか分からない」【CL】
まさかの完敗で、厳しい立場に追いやられた。
現地３月11日に開催されたチャンピオンズリーグのラウンド16第１レグで、ペップ・グアルディオラ監督が率いるマンチェスター・シティは、レアル・マドリーと敵地で対戦。前半のうちにフェデリコ・バルベルデにハットトリックを許し、そのまま０−３で敗れた。
20分、27分、42分に失点。57分に守護神ジャンルイジ・ドンナルンマが、ヴィニシウス・ジュニオールのPKをストップしていなければ、さらに差が付いていた。
英公共放送『BBC』によれば、グアルディオラ監督は「レアル・マドリーには能力と質があった。我々は結果以上に優れていたと感じている。今は回復の時だ。（中２日で迎える）ウェストハム戦は厳しい戦いになるだろう」と語った。
無論、諦めるつもりは全くない。稀代の名将は「フットボールでは何が起こるか分からない。挑戦する」とも口にした。
大逆転を目指すシティはウェストハム戦を経て、17日にホームでマドリーと再戦する。５シーズン連続で顔を合わせているライバル相手に、リベンジを果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前半でハット達成！バルベルデの鮮烈弾
