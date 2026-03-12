欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝トーナメント１回戦第１戦（１１日＝日本時間１２日）、名門レアル・マドリード（スペイン）は本拠地でマンチェスター・シティー（イングランド）に３―０で先勝し、８強入りに前進した。

強豪同士の対戦。調子の上がらないＲマドリードはエースのフランス代表ＦＷキリアン・エムバペが負傷で不在とあって苦戦が予想されたものの、ウルグアイ代表ＭＦフェデリコ・バルベルデが前半でハットトリックを達成し、守備陣もベルギー代表ＧＫティボー・クルトワの好セーブなどで得点を許さなかった。

バルベルデは「今日は本当に楽しかった。興奮している。何よりチームの勝利がうれしい」とし「監督が私に求めていたのはより前に出て、危険な状況に『到着』することだった。より積極的に攻撃することができた」と語っていた。

試合を中継した「ＷＯＷＯＷ」で解説を務めた元日本代表ＤＦ坪井慶介氏は完勝したＲマドリードについて「ここまで点差が開くかなとびっくりした。後半に入ってからマドリードは守備も堅かったし、集中力も高かった」とコメントした。

昨季王者パリ・サンジェルマン（フランス）はチェルシー（イングランド）に５―２で勝利し、ＭＦ守田英正が後半１８分から出場したスポルティング（ポルトガル）はボデグリムト（ノルウェー）に０―３で敗戦。アーセナル（イングランド）とレーバークーゼン（ドイツ）は１―１のドローだった。第２戦は１７日（同１８日）に行われる。