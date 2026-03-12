◆ＷＢＣ １次ラウンドＡ組 キューバ２―７カナダ（１１日・プエルトリコ、サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）

キューバを７―２で下し、準々決勝進出を決めたカナダ。ＷＢＣ６度目の参加で、ついに悲願の１次ラウンド突破を果たした。試合後のウィット監督は「長く時間がかかったけど、誇りに思う。カナダの人々に朗報をもたらすことができてエキサイティングだ」。２００６年の第１回大会から同国を率いてきたカナダ野球殿堂入りの指揮官はしみじみと語った。

攻守にバランスが取れたチームとしつつ、チームの前進に大きく貢献したと挙げたのが投手陣の強化。その象徴となったのが、今回初めて代表入りしたメジャー通算７３勝のパクストン投手。ドジャースにも所属していた２０２４シーズン後に引退。１１年の現役生活に別れを告げ、“無所属”でのロースター入り。この日は４番手で登板し、２回２／３を投げて無失点。６奪三振とブランクを感じさせない内容で１次ラウンド突破に貢献した。

「彼のようにポストシーズンやハイレベルな実績ある投手がチームにもたらしてくれたものは大きい。引退してソファーに座っていたが、球速９７マイル（約１５６キロ）も出ていた。左投手があれだけの投球ができるなら、私が（フロントなら）代理人に電話するよ」とウィット監督。

昨年のワールドシリーズではトロントを本拠とするブルージェイズがドジャースと死闘を演じ、注目された。カナダの野球が熱い。