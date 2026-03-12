◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ベネズエラ―ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組を突破したドミニカ共和国とベネズエラの３戦全勝対決が１１日（同１２日）、始まり、初回１死二塁から３番のＪ・ソト外野手に先制２ランが飛び出した。確信歩きの一発を中堅右横に放り込むと、球場のファンは総立ちとなり、大熱狂の渦に包まれた。この一番の敗者が、侍ジャパンと１４日（日本時間１５日）準々決勝（米マイアミ）で激突する。

ドミニカ共和国は、３戦連続２ケタ得点を奪い、３戦３４得点と攻撃陣が絶好調。打線にはゲレロ（ブルージェイズ）、タティス、マチャド（ともにパドレス）、マルテ（ダイヤモンドバックス）、Ｊ・ソト（メッツ）らメジャーのスター選手がズラリと並び、準々決勝には昨年のポストシーズン（地区シリーズ）でドジャース・大谷翔平投手（３１）から３打席連続三振を奪った左腕のサンチェス（フィリーズ）の先発が有力視されている。

ベネズエラは、顔ぶれではドミニカ共和国にやや劣るが、アクーニャ、チョウリオ、アラエス（ジャイアンツ）、コントレラス兄弟（レッドソックス、ブルワーズ）、スアレス（レッズ）ら好打者がそろっている。

両チームのスタメンは以下の通り。

▽ドミニカ共和国

（１）右 タティス

（２）二 マルテ

（３）左 ソト

（４）一 ゲレロ

（５）三 マチャド

（６）指 カミネロ

（７）中 ロドリゲス

（８）捕 ウェルズ

（９）遊 ペルドモ

投＝アルカンタラ

▽ベネズエラ

（１）右 アクーニャ

（２）三 ガルシア

（３）左 アラエス

（４）右 Ｗ・コントレラス（Ｒソックス）

（５）指 ペレス

（６）捕 Ｗ・コントレラス（ブルワーズ）

（７）左 アブレイユ

（８）遊 トーバー

（９）中 チョウリオ

投＝Ｅ・ロドリゲス