【ＷＢＣ】ドミニカ共和国が先制！ 主砲ソトの衝撃２ランに観客総立ち＆大熱狂…ベネズエラとの３戦全勝対決 敗者は侍ジャパンと１５日に準々決勝で激突
◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ベネズエラ―ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）
ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組を突破したドミニカ共和国とベネズエラの３戦全勝対決が１１日（同１２日）、始まり、初回１死二塁から３番のＪ・ソト外野手に先制２ランが飛び出した。確信歩きの一発を中堅右横に放り込むと、球場のファンは総立ちとなり、大熱狂の渦に包まれた。この一番の敗者が、侍ジャパンと１４日（日本時間１５日）準々決勝（米マイアミ）で激突する。
ドミニカ共和国は、３戦連続２ケタ得点を奪い、３戦３４得点と攻撃陣が絶好調。打線にはゲレロ（ブルージェイズ）、タティス、マチャド（ともにパドレス）、マルテ（ダイヤモンドバックス）、Ｊ・ソト（メッツ）らメジャーのスター選手がズラリと並び、準々決勝には昨年のポストシーズン（地区シリーズ）でドジャース・大谷翔平投手（３１）から３打席連続三振を奪った左腕のサンチェス（フィリーズ）の先発が有力視されている。
ベネズエラは、顔ぶれではドミニカ共和国にやや劣るが、アクーニャ、チョウリオ、アラエス（ジャイアンツ）、コントレラス兄弟（レッドソックス、ブルワーズ）、スアレス（レッズ）ら好打者がそろっている。
両チームのスタメンは以下の通り。
▽ドミニカ共和国
（１）右 タティス
（２）二 マルテ
（３）左 ソト
（４）一 ゲレロ
（５）三 マチャド
（６）指 カミネロ
（７）中 ロドリゲス
（８）捕 ウェルズ
（９）遊 ペルドモ
投＝アルカンタラ
▽ベネズエラ
（１）右 アクーニャ
（２）三 ガルシア
（３）左 アラエス
（４）右 Ｗ・コントレラス（Ｒソックス）
（５）指 ペレス
（６）捕 Ｗ・コントレラス（ブルワーズ）
（７）左 アブレイユ
（８）遊 トーバー
（９）中 チョウリオ
投＝Ｅ・ロドリゲス