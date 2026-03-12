年間7万人が受検する出生前診断…「命の選別をするのか」と咎める学会への医師の憤り「年間12.7万件以上のの中絶を許容しながら」

年間7万人が受検する出生前診断…「命の選別をするのか」と咎める学会への医師の憤り「年間12.7万件以上のの中絶を許容しながら」