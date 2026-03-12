＜速報＞台湾開催の“新規大会”が開幕 先週Vの佐久間朱莉は午前9時10分にスタート
＜台湾ホンハイレディース 初日◇12日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ今協会（JLPGA）と台湾女子プロゴルフ協会（TLPGA）が共催する新規大会が開幕し、日本時間8時30分に1組目の選手たちがコースに飛び出していった。
【写真】台湾開催の“新規大会” 雰囲気はこんな感じ
地元のリウ・ペンシャンがバーディ発進。佐渡山理莉がボギー、大出瑞月がダブルボギーとした。この後も注目選手たちが続々とプレーを開始する。開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」を制した昨季年間女王・佐久間朱莉は、ベ・ソヒョン（韓国）、リン・ジエン（台湾）と日本時間午前9時10分に10番からティオフを迎える。同大会でツアー復帰を果たした小祝さくらは、金澤志奈、チョルチェバ・ウォングラス（タイ）と同午前9時20分に1番から。さらに、米国女子ツアーを主戦場にする古江彩佳も参戦。申ジエ（韓国）、サイ・ペイイン（台湾）と同午前9時50分に10番から初日を迎える。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
台湾と共催の新規大会 初日の組み合わせ＆スタート時間
“生き残り”をかけた争い 第1回女子リランキング2026
昨年は台湾で“苦い経験”も 女王・佐久間朱莉が挑む前人未踏の記録
衝撃シーン連発？日台共催大会のコースは“難易度マックス” 「1メートルから4パットする選手も見ました」
Vなら日本ツアーメンバー入りが叶う大会 参戦3年目…“台湾ツアーシード選手”として出場する25歳の日本選手
